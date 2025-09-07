https://ria.ru/20250907/mishustin-2040278099.html

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии - РИА Новости, 07.09.2025

Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина.

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизской Республики Адылбека Касымалиева. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и в других областях", - говорится в сообщении. Отмечается, что Мишустин и Касымалиев затронули также тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.

