Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии - РИА Новости, 07.09.2025
13:59 07.09.2025 (обновлено: 14:00 07.09.2025)
Мишустин провел телефонный разговор с премьером Киргизии
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина. "Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизской Республики Адылбека Касымалиева. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и в других областях", - говорится в сообщении. Отмечается, что Мишустин и Касымалиев затронули также тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
россия, киргизия, михаил мишустин, адылбек касымалиев, евразийский экономический союз
Россия, Киргизия, Михаил Мишустин, Адылбек Касымалиев, Евразийский экономический союз
Михаил Мишустин и Адылбек Касымалиев. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Киргизии Адылбеком Касымалиевым, сообщается на сайте кабмина.
"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина и премьер-министра Киргизской Республики Адылбека Касымалиева. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-киргизского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено продвижению совместных проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике и в других областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Мишустин и Касымалиев затронули также тематику интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе.
Россия Киргизия Михаил Мишустин Адылбек Касымалиев Евразийский экономический союз
 
 
