Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/mishustin-2040245920.html
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности - РИА Новости, 07.09.2025
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности
Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, поблагодарив за самоотверженный... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T08:44:00+03:00
2025-09-07T08:44:00+03:00
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_dda03e173222cc6281553f31bca6f6e5.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, поблагодарив за самоотверженный труд. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "Нефтяники и газовики – люди особой закалки, способные работать в любых суровых условиях. Вы посвятили себя профессии, которая стала не только любимым делом, но и ответственным служением. Благодаря вам Россия является мощной энергетической державой", - сказал Мишустин, его слова приводит Telegram-канал правительства РФ. Он подчеркнул, что современный нефтегазовый комплекс – один из драйверов экономического роста, основа развития отечественной промышленности, обеспечения энергетической безопасности, благополучия миллионов россиян. По словам Мишустина, трудовые коллективы предприятий и компаний решают поставленные перед ними задачи, осваивают арктический шельф, наращивают мощности по производству сжиженного природного газа, строят экспортные маршруты, создают инновационные решения для разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, вносят вклад в достижение технологического суверенитета. "В этот праздничный день хочу поблагодарить работников нефтяной и газовой промышленности за самоотверженный труд, а также выразить признательность ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов. Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов, реализации новых проектов. Здоровья, счастья, всего самого доброго вам и вашим семьям", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20250904/mishustin-2039695860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_dfd702dfaddd56b32f472c705b2ce237.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин
Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с праздником

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Х Всероссийского форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в МВЦ "Казань Экспо"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Х Всероссийского форума Развитие малых городов и исторических поселений в МВЦ Казань Экспо - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, поблагодарив за самоотверженный труд.
День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье.
"Нефтяники и газовики – люди особой закалки, способные работать в любых суровых условиях. Вы посвятили себя профессии, которая стала не только любимым делом, но и ответственным служением. Благодаря вам Россия является мощной энергетической державой", - сказал Мишустин, его слова приводит Telegram-канал правительства РФ.
Он подчеркнул, что современный нефтегазовый комплекс – один из драйверов экономического роста, основа развития отечественной промышленности, обеспечения энергетической безопасности, благополучия миллионов россиян.
По словам Мишустина, трудовые коллективы предприятий и компаний решают поставленные перед ними задачи, осваивают арктический шельф, наращивают мощности по производству сжиженного природного газа, строят экспортные маршруты, создают инновационные решения для разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, вносят вклад в достижение технологического суверенитета.
"В этот праздничный день хочу поблагодарить работников нефтяной и газовой промышленности за самоотверженный труд, а также выразить признательность ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов. Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов, реализации новых проектов. Здоровья, счастья, всего самого доброго вам и вашим семьям", - добавил глава правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Мишустин поручил пересчитать размер страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР
4 сентября, 15:37
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала