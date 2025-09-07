Мишустин поздравил работников нефтяной и газовой промышленности

https://ria.ru/20250907/mishustin-2040245920.html
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, поблагодарив за самоотверженный труд. День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается в России в воскресенье. "Нефтяники и газовики – люди особой закалки, способные работать в любых суровых условиях. Вы посвятили себя профессии, которая стала не только любимым делом, но и ответственным служением. Благодаря вам Россия является мощной энергетической державой", - сказал Мишустин, его слова приводит Telegram-канал правительства РФ. Он подчеркнул, что современный нефтегазовый комплекс – один из драйверов экономического роста, основа развития отечественной промышленности, обеспечения энергетической безопасности, благополучия миллионов россиян. По словам Мишустина, трудовые коллективы предприятий и компаний решают поставленные перед ними задачи, осваивают арктический шельф, наращивают мощности по производству сжиженного природного газа, строят экспортные маршруты, создают инновационные решения для разведки, добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, вносят вклад в достижение технологического суверенитета. "В этот праздничный день хочу поблагодарить работников нефтяной и газовой промышленности за самоотверженный труд, а также выразить признательность ветеранам, которые являются примером для молодых специалистов. Желаю вам успехов в осуществлении намеченных планов, реализации новых проектов. Здоровья, счастья, всего самого доброго вам и вашим семьям", - добавил глава правительства.
