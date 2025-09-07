https://ria.ru/20250907/london-2040228086.html

Число задержанных участников протестов в Лондоне превысило 400 человек

в мире

лондон

ЛОНДОН, 7 сен - РИА Новости. Число задержанных участников пропалестинских протестов в Лондоне превысило 400 человек, сообщила полиция города. "По состоянию на 21.00 (23.00 мск субботы — Прим. Ред.) более 425 человек были задержаны в ходе акции протеста "Защитим наших присяжных" в поддержку запрещенной террористической организации Palestine Action", — говорится в заявлении на сайте полиции. В заявлении уточняется, что более 25 человек были задержаны за нападения на сотрудников полиции. В субботу полиция Лондона сообщила о 300 случаях задержания на протестах в поддержку запрещенной в Британии пропалестинской группы Palestine Action.

