Число задержанных участников протестов в Лондоне превысило 400 человек
ЛОНДОН, 7 сен - РИА Новости. Число задержанных участников пропалестинских протестов в Лондоне превысило 400 человек, сообщила полиция города. "По состоянию на 21.00 (23.00 мск субботы — Прим. Ред.) более 425 человек были задержаны в ходе акции протеста "Защитим наших присяжных" в поддержку запрещенной террористической организации Palestine Action", — говорится в заявлении на сайте полиции. В заявлении уточняется, что более 25 человек были задержаны за нападения на сотрудников полиции. В субботу полиция Лондона сообщила о 300 случаях задержания на протестах в поддержку запрещенной в Британии пропалестинской группы Palestine Action.
