01:14 07.09.2025 (обновлено: 05:58 07.09.2025)
в мире
лондон
ЛОНДОН, 7 сен - РИА Новости. Число задержанных участников пропалестинских протестов в Лондоне превысило 400 человек, сообщила полиция города. "По состоянию на 21.00 (23.00 мск субботы — Прим. Ред.) более 425 человек были задержаны в ходе акции протеста "Защитим наших присяжных" в поддержку запрещенной террористической организации Palestine Action", — говорится в заявлении на сайте полиции. В заявлении уточняется, что более 25 человек были задержаны за нападения на сотрудников полиции. В субботу полиция Лондона сообщила о 300 случаях задержания на протестах в поддержку запрещенной в Британии пропалестинской группы Palestine Action.
в мире, лондон
В мире, Лондон
Число задержанных участников протестов в Лондоне превысило 400 человек

Полиция задержала более 400 человек на пропалестинских протестах в Лондоне

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 сен - РИА Новости. Число задержанных участников пропалестинских протестов в Лондоне превысило 400 человек, сообщила полиция города.
"По состоянию на 21.00 (23.00 мск субботы — Прим. Ред.) более 425 человек были задержаны в ходе акции протеста "Защитим наших присяжных" в поддержку запрещенной террористической организации Palestine Action", — говорится в заявлении на сайте полиции.
В заявлении уточняется, что более 25 человек были задержаны за нападения на сотрудников полиции.
В субботу полиция Лондона сообщила о 300 случаях задержания на протестах в поддержку запрещенной в Британии пропалестинской группы Palestine Action.
В миреЛондон
 
 
