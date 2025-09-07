Рейтинг@Mail.ru
В МИД раскрыли подробности визита Лаврова в КНДР
07:27 07.09.2025 (обновлено: 09:25 07.09.2025)
В МИД раскрыли подробности визита Лаврова в КНДР
В МИД раскрыли подробности визита Лаврова в КНДР - РИА Новости, 07.09.2025
В МИД раскрыли подробности визита Лаврова в КНДР
Беспилотники использовались для мониторинга пляжа в курортной зоне в КНДР при визите туда министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассказала официальный РИА Новости, 07.09.2025
кндр (северная корея)
россия
владивосток
сергей лавров
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен - РИА Новости. Беспилотники использовались для мониторинга пляжа в курортной зоне в КНДР при визите туда министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Визит главы МИД РФ в КНДР состоялся 11-13 июля. "Мы недавно были в КНДР, министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров посещал с визитом. Одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где по берегу пляжа как раз осуществляли функцию мониторинга беспилотники", - сказала она журналистам на полях международного форума "Крылья Сахалина". По оценке Захаровой, сегодня нет страны, которая не уделяет приоритетного внимания сфере БПЛА. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который является выездной площадкой Восточного экономического форума, проходит 6-8 сентября с участием спикеров и экспертов из 19 стран мира. Свою продукцию на выставке представят 19 компаний. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
кндр (северная корея)
россия
владивосток
кндр (северная корея), россия, владивосток, сергей лавров, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
КНДР (Северная Корея), Россия, Владивосток, Сергей Лавров, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В МИД раскрыли подробности визита Лаврова в КНДР

Захарова: БПЛА использовались для мониторинга пляжа при визите Лаврова в КНДР

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 сен - РИА Новости. Беспилотники использовались для мониторинга пляжа в курортной зоне в КНДР при визите туда министра иностранных дел России Сергея Лаврова, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Визит главы МИД РФ в КНДР состоялся 11-13 июля.
"Мы недавно были в КНДР, министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров посещал с визитом. Одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где по берегу пляжа как раз осуществляли функцию мониторинга беспилотники", - сказала она журналистам на полях международного форума "Крылья Сахалина".
По оценке Захаровой, сегодня нет страны, которая не уделяет приоритетного внимания сфере БПЛА.
Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который является выездной площадкой Восточного экономического форума, проходит 6-8 сентября с участием спикеров и экспертов из 19 стран мира. Свою продукцию на выставке представят 19 компаний.
Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступило генеральным информационным партнером форума.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Захарова рассказала о встрече с Гурченко в Китае
Вчера, 04:11
Вчера, 04:11
 
КНДР (Северная Корея)РоссияВладивостокСергей ЛавровМария ЗахароваДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
