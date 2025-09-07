https://ria.ru/20250907/izrail-2040290632.html

Два человека пострадали в результате падения БПЛА на юге Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Два человека получили легкие ранения в результате падения беспилотника в аэропорту Рамон на юге Израиля, сообщила в воскресенье служба скорой помощи Израиля (MDA). "Обновление информации о беспилотнике, упавшем в районе аэропорта Рамон. Медики MDA оказывают медицинскую помощь и доставляют двух пострадавших в больницу Йосефталь", - говорится в сообщении пресс-службы MDA. Пострадавшими являются 63-летний мужчина в легком состоянии с осколочным ранением конечностей и 52-летняя женщина в легком состоянии. Ранее в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что один из беспилотников, запущенный йеменским движением "Ансар Алла" (хуситы), упал в районе аэропорта Рамон на юге Израиля. Израильское Управление аэропортов сообщало, что беспилотник врезался в зал ожидания аэропорта, и проинформировало о приостановке работы воздушной гавани, которая в основном обслуживает внутренние рейсы.

