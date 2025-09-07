Армия Израиля заявила о пуске двух ракет из сектора Газа
Армия Израиля заявила о перехвате одной из ракет, запущенных из сектора Газа
© AP Photo / Oded BaliltyСотрудник сил безопасности Израиля
© AP Photo / Oded Balilty
Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в сторону страны были запущены две ракеты из сектора Газа, одну из них перехватили, а вторая упала на открытой местности.
"После воздушной тревоги, которая прозвучала недавно в районе (города - ред.) Нетивот и в районах у сектора Газа, было зафиксировано, что две ракеты направлялись из центра сектора Газа на территорию Израиля. Одну ракету перехватили, а вторая упала на открытой местности", - говорится в Telegram-канале армии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители.
Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур заявлял РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуется более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора Газа остаются безработными в условиях обострения конфликта.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.