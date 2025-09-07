Грузинский политик опасается кровавых провокаций перед выборами в октябре

https://ria.ru/20250907/gruziya-2040239441.html
2025-09-07T06:43:00+03:00
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Провокации возможны в период проведения октябрьских выборов в Грузии, в том числе с применением насилия, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. "Провокации всегда возможны, они (недоброжелатели – ред.) будут делать это всегда, и никогда нельзя расслабляться. Они могут в любой момент взбудоражить общество через провокации, возможно, даже кровавые провокации", - сказал Пипия. По его словам, заинтересованные в таком развитии событий люди обладают большими деньгами, несмотря на "закон прозрачности", оплата может происходить через посольства и с передачей наличных. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления, также будут избираться мэры крупных городов.
