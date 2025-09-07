https://ria.ru/20250907/gruziya-2040239441.html

Грузинский политик опасается кровавых провокаций перед выборами в октябре

Грузинский политик опасается кровавых провокаций перед выборами в октябре - РИА Новости, 07.09.2025

Грузинский политик опасается кровавых провокаций перед выборами в октябре

Провокации возможны в период проведения октябрьских выборов в Грузии, в том числе с применением насилия, заявил РИА Новости международный секретарь политической РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T06:43:00+03:00

2025-09-07T06:43:00+03:00

2025-09-07T06:43:00+03:00

грузия

донецкая народная республика

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_1ea1a52448dd25faec7f25a6e8547c56.jpg

ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Провокации возможны в период проведения октябрьских выборов в Грузии, в том числе с применением насилия, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. "Провокации всегда возможны, они (недоброжелатели – ред.) будут делать это всегда, и никогда нельзя расслабляться. Они могут в любой момент взбудоражить общество через провокации, возможно, даже кровавые провокации", - сказал Пипия. По его словам, заинтересованные в таком развитии событий люди обладают большими деньгами, несмотря на "закон прозрачности", оплата может происходить через посольства и с передачей наличных. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления, также будут избираться мэры крупных городов.

https://ria.ru/20250907/gruziya-2040232286.html

грузия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

грузия, донецкая народная республика, денис пушилин