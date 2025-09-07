Рейтинг@Mail.ru
Грузинский политик опасается кровавых провокаций перед выборами в октябре - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:43 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/gruziya-2040239441.html
Грузинский политик опасается кровавых провокаций перед выборами в октябре
Грузинский политик опасается кровавых провокаций перед выборами в октябре - РИА Новости, 07.09.2025
Грузинский политик опасается кровавых провокаций перед выборами в октябре
Провокации возможны в период проведения октябрьских выборов в Грузии, в том числе с применением насилия, заявил РИА Новости международный секретарь политической РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T06:43:00+03:00
2025-09-07T06:43:00+03:00
грузия
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_1ea1a52448dd25faec7f25a6e8547c56.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Провокации возможны в период проведения октябрьских выборов в Грузии, в том числе с применением насилия, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия. Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере. "Провокации всегда возможны, они (недоброжелатели – ред.) будут делать это всегда, и никогда нельзя расслабляться. Они могут в любой момент взбудоражить общество через провокации, возможно, даже кровавые провокации", - сказал Пипия. По его словам, заинтересованные в таком развитии событий люди обладают большими деньгами, несмотря на "закон прозрачности", оплата может происходить через посольства и с передачей наличных. В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления, также будут избираться мэры крупных городов.
https://ria.ru/20250907/gruziya-2040232286.html
грузия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/01/1743821793_77:0:1280:902_1920x0_80_0_0_1a27ed754f67c16f36117ff9880d422f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
грузия, донецкая народная республика, денис пушилин
Грузия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Грузинский политик опасается кровавых провокаций перед выборами в октябре

Политик Пипия: перед выборами в октябре возможны провокации

© Sputnik | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Провокации возможны в период проведения октябрьских выборов в Грузии, в том числе с применением насилия, заявил РИА Новости международный секретарь политической партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия.
Пипия вошел в состав грузинской делегации, которая посещает ДНР. На встрече с главой региона Денисом Пушилиным делегация обсудила потенциал взаимоотношений между ДНР и Грузией в социальной и культурной сфере.
"Провокации всегда возможны, они (недоброжелатели – ред.) будут делать это всегда, и никогда нельзя расслабляться. Они могут в любой момент взбудоражить общество через провокации, возможно, даже кровавые провокации", - сказал Пипия.
По его словам, заинтересованные в таком развитии событий люди обладают большими деньгами, несмотря на "закон прозрачности", оплата может происходить через посольства и с передачей наличных.
В Грузии 4 октября пройдут выборы в органы местного самоуправления, также будут избираться мэры крупных городов.
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Рост экономики Грузии напрямую связан с Россией, заявил политик
03:34
 
ГрузияДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала