Большинство немцев недовольны политикой Мерца, показал опрос
Большинство немцев недовольны политикой Мерца, показал опрос
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Большинство жителей ФРГ не замечают обещанной канцлером Германии Фридрихом Мерцем смены политического курса и по-прежнему недовольны им и правительством страны, следует из результатов исследования института INSA для газеты Bild.В мае вскоре после прихода к власти Мерц в ходе выступления в бундестаге пообещал проводить такую политику, чтобы немцы уже летом почувствовали изменения к лучшему. Согласно опросу, 60% немцев пока не видят обещанных изменений политического курса, их наблюдают лишь 24% респондентов. Большинство жителей ФРГ недовольны деятельностью правительства страны (62%) и канцлера (59%). Лишь 27% участников исследования удовлетворены работой правительства, а 29% опрошенных довольны канцлером. Эти показатели практически не изменялись на протяжении всего августа после резкого падения рейтингов в июле. Опрос проводился с 4 по 5 сентября, в нем приняло участие около одной тысячи человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.
