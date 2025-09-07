https://ria.ru/20250907/germaniya-2040262924.html

Германия планирует модернизировать систему гражданской обороны до 2029 года

2025-09-07T11:24:00+03:00

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Германия выделит 10 миллиардов евро до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей программы ее модернизации за последние десятилетия, пообещал министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт. "Мы модернизируем систему гражданской обороны... До 2029 года на масштабнейшую модернизацию в области защиты от стихийных бедствий, кризисов и конфликтов будет выделено 10 миллиардов евро", - заявил глава МВД газете Bild. Эта программа может стать самой крупной за последние десятилетия, говорится в материале. В ее рамках власти намерены закупить новые системы оповещения, включая сирены и технологии для мобильных телефонов, расширить сеть убежищ, проводить больше кризисных учений, развивать устойчивую к кризисным ситуациям цифровую связь между организациями гражданской обороны и бундесвером, пишет издание. По данным федерального ведомства по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK), на сегодняшний день в Германии лишь около 480 тысяч мест в общественных убежищах. Таким образом, лишь полпроцента немцев могут найти в них укрытие.

