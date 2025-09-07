https://ria.ru/20250907/frantsiya-2040287555.html

Ле Пен заявила, что готова пожертвовать своим мандатом ради французов

Ле Пен заявила, что готова пожертвовать своим мандатом ради французов

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен заявила, что готова пожертвовать своим мандатом, чтобы "не дать" нынешнему правительству "уничтожить французов" своей политикой. "Он (премьер-министр Франции Франсуа Байру - ред.) совершил ту же ошибку, что и (экс-премьер Мишель - ред.) Барнье. Он думал, что депутаты "Национального объединения" такие же, как и они - готовые пожертвовать французами, чтобы защитить свое место, свое мандат... Я готова пожертвовать всеми мандатами на Земле, чтобы не дать вам уничтожить французов вашей абсурдной политикой и вашей несправедливой и токсичной псевдоэкономией", - заявила Ле Пен на митинге, выступление которой транслировалась на ее странице в соцсети X. Ранее Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет поставлен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Голосование пройдет на фоне недовольства населения мерами экономии, представленными в законопроекте о бюджете на 2026 год. Основные оппозиционные партии уже заявили о своем намерении выразить кабмину недоверие.

