02:19 07.09.2025
Во Франции раскрыли, как Путин сорвал план Макрона по Украине
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вернул лидера Франции Эммануэля Макрона к реальности, высказавшись о последствиях отправки европейских войск на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала."Он (Путин. — Прим. Ред.) ясно дал понять, что произойдет дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на войну, пока не стало поздно", — сказал Филиппо.По словам политика, ЕС, взяв курс на борьбу с Россией, уже давно вовлечен в провокации и ложь, затягивающие мирное урегулирование украинского конфликта."Европейский союз очень вовлечен в конфликт и занимается провокациями и ложью, пытаясь его разжечь", — подчеркнул он.Филиппо отметил, что после заявление Путина так называемая "коалиция желающих" находится перед выбором между продолжением конфликта и скорейшим мирным урегулированием.Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
МОСКВА, 7 cен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин вернул лидера Франции Эммануэля Макрона к реальности, высказавшись о последствиях отправки европейских войск на Украину, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала.
"Он (Путин. — Прим. Ред.) ясно дал понять, что произойдет дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на войну, пока не стало поздно", — сказал Филиппо.
По словам политика, ЕС, взяв курс на борьбу с Россией, уже давно вовлечен в провокации и ложь, затягивающие мирное урегулирование украинского конфликта.
"Европейский союз очень вовлечен в конфликт и занимается провокациями и ложью, пытаясь его разжечь", — подчеркнул он.
Филиппо отметил, что после заявление Путина так называемая "коалиция желающих" находится перед выбором между продолжением конфликта и скорейшим мирным урегулированием.
Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.
Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня. Он также сообщил, что "коалиция желающих" в ближайшее время приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Киева.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности появления контингентов стран альянса на Украине, звучавшие из Лондона и других европейских столиц, российское внешнеполитическое ведомство назвало подстрекательством к продолжению боевых действий.
