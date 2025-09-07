https://ria.ru/20250907/festival--2040280585.html

Спортфестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников

Спортфестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников - РИА Новости, 07.09.2025

Спортфестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников

Спортивный фестиваль "День ходьбы в Москве" собрал рекордное число посетителей - более 20 тысяч человек, сообщают организаторы соревнований. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T14:36:00+03:00

2025-09-07T14:36:00+03:00

2025-09-07T17:10:00+03:00

москва

спорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040297732_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3baa29829d8f1ec86cf3a1aab992956f.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спортивный фестиваль "День ходьбы в Москве" собрал рекордное число посетителей - более 20 тысяч человек, сообщают организаторы соревнований. Фестиваль, посвященный скандинавской ходьбе, прошел в столице 6 сентября. Сообщается, что в рамках мероприятия все участники получили палки для ходьбы и специальные наборы, чтобы преодолеть 3-километровый маршрут от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". На протяжении всей дистанции были расположены точки с питьевой водой, а также дежурили реанимобили. "В последнее время скандинавская ходьба обрела большую популярность, привлекая любителей спортивного образа жизни своей доступностью и пользой для здоровья за счет эффективного сочетания аэробной нагрузки и силовых упражнений. С каждым годом в столице становится все больше жителей, выбирающих для себя этот вид физической активности. Амбассадорами этого вида спорта в столице стали участники "Московского долголетия", которые собрали самую большую команду на "Дне ходьбы". В фестивале мог принять участие каждый, вне зависимости от уровня его физической подготовки. При этом, несмотря на стереотип о том, что скандинавская ходьба - это спорт, предназначенный в первую очередь для старшего поколения людей, мероприятие привлекло внимание участников всех возрастов", - говорится в пресс-релизе организаторов.

https://rsport.ria.ru/20250813/luzhniki-2035094110.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, спорт