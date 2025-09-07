Рейтинг@Mail.ru
Спортфестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 07.09.2025 (обновлено: 17:10 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/festival--2040280585.html
Спортфестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников
Спортфестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников - РИА Новости, 07.09.2025
Спортфестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников
Спортивный фестиваль "День ходьбы в Москве" собрал рекордное число посетителей - более 20 тысяч человек, сообщают организаторы соревнований. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T14:36:00+03:00
2025-09-07T17:10:00+03:00
москва
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040297732_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3baa29829d8f1ec86cf3a1aab992956f.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спортивный фестиваль "День ходьбы в Москве" собрал рекордное число посетителей - более 20 тысяч человек, сообщают организаторы соревнований. Фестиваль, посвященный скандинавской ходьбе, прошел в столице 6 сентября. Сообщается, что в рамках мероприятия все участники получили палки для ходьбы и специальные наборы, чтобы преодолеть 3-километровый маршрут от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". На протяжении всей дистанции были расположены точки с питьевой водой, а также дежурили реанимобили. "В последнее время скандинавская ходьба обрела большую популярность, привлекая любителей спортивного образа жизни своей доступностью и пользой для здоровья за счет эффективного сочетания аэробной нагрузки и силовых упражнений. С каждым годом в столице становится все больше жителей, выбирающих для себя этот вид физической активности. Амбассадорами этого вида спорта в столице стали участники "Московского долголетия", которые собрали самую большую команду на "Дне ходьбы". В фестивале мог принять участие каждый, вне зависимости от уровня его физической подготовки. При этом, несмотря на стереотип о том, что скандинавская ходьба - это спорт, предназначенный в первую очередь для старшего поколения людей, мероприятие привлекло внимание участников всех возрастов", - говорится в пресс-релизе организаторов.
https://rsport.ria.ru/20250813/luzhniki-2035094110.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040297732_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e87c20ff3744998c5bfff91897089053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, спорт
Москва, Спорт
Спортфестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников

Спортивный фестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников

© Фото : Департамент спорта города МосквыСпортивный фестиваль "День ходьбы" в Москве
Спортивный фестиваль День ходьбы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : Департамент спорта города Москвы
Спортивный фестиваль "День ходьбы" в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спортивный фестиваль "День ходьбы в Москве" собрал рекордное число посетителей - более 20 тысяч человек, сообщают организаторы соревнований.
Фестиваль, посвященный скандинавской ходьбе, прошел в столице 6 сентября.
Сообщается, что в рамках мероприятия все участники получили палки для ходьбы и специальные наборы, чтобы преодолеть 3-километровый маршрут от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". На протяжении всей дистанции были расположены точки с питьевой водой, а также дежурили реанимобили.
"В последнее время скандинавская ходьба обрела большую популярность, привлекая любителей спортивного образа жизни своей доступностью и пользой для здоровья за счет эффективного сочетания аэробной нагрузки и силовых упражнений. С каждым годом в столице становится все больше жителей, выбирающих для себя этот вид физической активности. Амбассадорами этого вида спорта в столице стали участники "Московского долголетия", которые собрали самую большую команду на "Дне ходьбы". В фестивале мог принять участие каждый, вне зависимости от уровня его физической подготовки. При этом, несмотря на стереотип о том, что скандинавская ходьба - это спорт, предназначенный в первую очередь для старшего поколения людей, мероприятие привлекло внимание участников всех возрастов", - говорится в пресс-релизе организаторов.
Большая спортивная арена Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
В "Лужниках" пройдет женский фестиваль спорта "Красота в движении"
13 августа, 18:20
 
МоскваСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала