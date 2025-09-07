https://ria.ru/20250907/festival--2040280585.html
Спортфестиваль "День ходьбы" в Москве собрал более 20 тысяч участников
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Спортивный фестиваль "День ходьбы в Москве" собрал рекордное число посетителей - более 20 тысяч человек, сообщают организаторы соревнований. Фестиваль, посвященный скандинавской ходьбе, прошел в столице 6 сентября. Сообщается, что в рамках мероприятия все участники получили палки для ходьбы и специальные наборы, чтобы преодолеть 3-километровый маршрут от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". На протяжении всей дистанции были расположены точки с питьевой водой, а также дежурили реанимобили. "В последнее время скандинавская ходьба обрела большую популярность, привлекая любителей спортивного образа жизни своей доступностью и пользой для здоровья за счет эффективного сочетания аэробной нагрузки и силовых упражнений. С каждым годом в столице становится все больше жителей, выбирающих для себя этот вид физической активности. Амбассадорами этого вида спорта в столице стали участники "Московского долголетия", которые собрали самую большую команду на "Дне ходьбы". В фестивале мог принять участие каждый, вне зависимости от уровня его физической подготовки. При этом, несмотря на стереотип о том, что скандинавская ходьба - это спорт, предназначенный в первую очередь для старшего поколения людей, мероприятие привлекло внимание участников всех возрастов", - говорится в пресс-релизе организаторов.
