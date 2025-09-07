https://ria.ru/20250907/evrosoyuz-2040260276.html

Турецкие СМИ рассказали, как США втянули ЕС в токсичные отношения

Турецкие СМИ рассказали, как США втянули ЕС в токсичные отношения - РИА Новости, 07.09.2025

Турецкие СМИ рассказали, как США втянули ЕС в токсичные отношения

Евросоюз оказался втянут в токсичные отношения с "манипулятивными" США, забыв о своем стремлении к автономии, пишет в воскресенье колумнист турецкой газеты... РИА Новости, 07.09.2025

СТАМБУЛ, 7 сен - РИА Новости. Евросоюз оказался втянут в токсичные отношения с "манипулятивными" США, забыв о своем стремлении к автономии, пишет в воскресенье колумнист турецкой газеты Milliyet Гюльденер Сонумут. Сонумут отметил, что еще со времен окончания Холодной войны Евросоюз находится в поиске стратегической автономии, но каждый кризис напоминает о "беспомощности и неэффективности" ЕС или его зависимости от США. Колумнист напомнил об отчете экс-главы ЕЦБ Марио Драги, в котором содержался призыв инвестировать 750 миллиардов евро в "зеленый" и цифровой переход. "Вместо этого Евросоюз, не найдя 750 миллиардов евро для собственной стратегической автономии, отдал 1 триллион евро за три месяца Вашингтону и "арендатору" Белого дома. Логично спросить, как так вышло. США ввели дополнительные торговые пошлины для ЕС в размере 100 миллиардов евро, а благодаря соглашению, достигнутому на саммите НАТО по вопросу вооружения европейских союзников, получили от ЕС гарантии, что Брюссель приобретет оружие на сумму 100 миллиардов евро", - говорится в статье. "Еще 100 миллиардов евро Вашингтон заработает, продав ЕС оружие, которое ранее безвозмездно поставлялось Украине. ЕС и этого не было достаточно: Брюссель обязался закупить энергоресурсы на сумму 250 миллиардов евро и инвестировал 500 миллиардов евро в американские рынки капитала, чтобы поддерживать хорошие отношения с США. В совокупности это даже больше триллиона евро", - пишет колумнист. По его словам, встреча "коалиции желающих" в Париже не обеспечила какими-либо существенными гарантиями безопасности Киев. "На самом деле встреча в Париже превратилась не в стремление Европы к стратегической автономии, а, скорее, в попытку убедить США остаться связанными с Европой. Отношения Европы с США в какой-то степени похожи на токсичные отношения между супругами или партнерами. Ведь "парень" в Белом доме немного нарцисс и манипулятор. А европейская богиня никак не может спастись из этих отношений. Каждый раз она пытается убедить себя, что "парень" больше не будет жестоким, что он изменился и не будет к ней плохо относиться. Но сейчас нет вероятности, что эти токсичные отношения улучшатся. Стратегическая автономия, судя по всему, тоже отложена на потом", - пишет Сонумут. В четверг в Париже прошла встреча участников так называемой "коалиции желающих" под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня "силы сдерживания". В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. В сентябре 2024 года бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, посвященный конкурентоспособности ЕС. В нём он указал, что Евросоюз импортирует из третьих стран порядка 40% критически важных сырьевых материалов и технологий, причем такую зависимость в ближайшем будущем сообществу преодолеть не удастся. Отмечалось также, что экономический рост в ЕС всё существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с растущим Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции. В числе мер повышения конкурентоспособности ЕС предлагалось кардинально переориентировать свои коллективные усилия на сокращение инновационного разрыва с США и Китаем, особенно в передовых технологиях, а также пересмотреть и скорректировать планы по "зеленому переходу".

