Ефимов: общественный комплекс возвели по КРТ на месте промзоны "Южный порт" - РИА Новости, 07.09.2025
12:12 07.09.2025
Ефимов: общественный комплекс возвели по КРТ на месте промзоны "Южный порт"
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Научно-исследовательский общественный комплекс по проекту комплексного развития территории построили на месте бывшей промышленной зоны "Южный порт" в районе Печатники, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Реализацией проекта занимался назначенный городом оператор АО "Технополис Москва". По словам Ефимова, в планах оператора возвести на участке бывшей промзоны свыше 400 тысяч "квадратов" недвижимости общественно-производственного назначения. Таким образом будет создано более 8,4 тысячи рабочих мест. В новом же здании общественного комплекса разместят штаб-квартиру "Трансмашхолдинга" и центр практического обучения "Профессии будущего"."Общественный комплекс для научно-исследовательской деятельности площадью 53,7 тысячи квадратных метров построили на улице Коломникова в рамках проекта КРТ "Южный порт, территория 1". Он станет частью административно-лабораторного комплекса, состоящего из пяти зданий, объединенных пешеходно-выставочной галереей. Работать в нем смогут не только сотрудники отраслевых предприятий, но и жители района. В общей сложности там будет создано 380 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что тот же оператор в бывшей промзоне реализует еще один проект комплексного развития территории "Южный порт, территория 2.1". Суммарно в столице по 336 проектам КРТ планируется построить 3,6 миллиона квадратных метров промышленно-производственных объектов.
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: общественный комплекс возвели по КРТ на месте промзоны "Южный порт"

Ефимов: в Печатниках на месте промзоны построили по КРТ общественный комплекс

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Научно-исследовательский общественный комплекс по проекту комплексного развития территории построили на месте бывшей промышленной зоны "Южный порт" в районе Печатники, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Реализацией проекта занимался назначенный городом оператор АО "Технополис Москва". По словам Ефимова, в планах оператора возвести на участке бывшей промзоны свыше 400 тысяч "квадратов" недвижимости общественно-производственного назначения. Таким образом будет создано более 8,4 тысячи рабочих мест. В новом же здании общественного комплекса разместят штаб-квартиру "Трансмашхолдинга" и центр практического обучения "Профессии будущего".
"Общественный комплекс для научно-исследовательской деятельности площадью 53,7 тысячи квадратных метров построили на улице Коломникова в рамках проекта КРТ "Южный порт, территория 1". Он станет частью административно-лабораторного комплекса, состоящего из пяти зданий, объединенных пешеходно-выставочной галереей. Работать в нем смогут не только сотрудники отраслевых предприятий, но и жители района. В общей сложности там будет создано 380 рабочих мест", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский добавил, что тот же оператор в бывшей промзоне реализует еще один проект комплексного развития территории "Южный порт, территория 2.1". Суммарно в столице по 336 проектам КРТ планируется построить 3,6 миллиона квадратных метров промышленно-производственных объектов.
 
Заголовок открываемого материала