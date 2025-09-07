Рейтинг@Mail.ru
СМИ: мигрантов в Британии будут размещать в казармах бывших военных баз - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 07.09.2025
https://ria.ru/20250907/britaniya-2040231202.html
СМИ: мигрантов в Британии будут размещать в казармах бывших военных баз
СМИ: мигрантов в Британии будут размещать в казармах бывших военных баз - РИА Новости, 07.09.2025
СМИ: мигрантов в Британии будут размещать в казармах бывших военных баз
Власти Великобритании планируют размещать мигрантов в казармах на территории бывших военных базах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на планы, которые будут... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T02:51:00+03:00
2025-09-07T02:51:00+03:00
в мире
великобритания
германия
франция
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Великобритании планируют размещать мигрантов в казармах на территории бывших военных базах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на планы, которые будут "обнародованы в течение нескольких недель". "Мигранты, размещенные в гостиницах для просителей убежища, будут переселены в казармы на территории бывших военных баз. Планы будут обнародованы в течение нескольких недель", - отмечает издание. По данным Telegraph, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд собирается в ближайшее время объявить о новой политике размещения мигрантов после того, как премьер Соединенного Королевства Кир Стармер поручил ей взять под контроль кризис с прибытием беженцев на резиновых лодках. Газета также утверждает, что министры Великобритании близки к заключению соглашения с ФРГ по обмену мигрантами. Telegraph напоминает, что страна уже заключила подобное соглашение с властями Франции в августе. Издание добавляет, что власти также планируют закрыть десятки "отелей для убежищ", которые использовались для размещения мигрантов. Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
https://ria.ru/20250905/britanija-2039804145.html
https://ria.ru/20250907/london-2040228086.html
великобритания
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, германия, франция, кир стармер
В мире, Великобритания, Германия, Франция, Кир Стармер
СМИ: мигрантов в Британии будут размещать в казармах бывших военных баз

Telegraph: мигрантов в Британии будут размещать в казармах бывших военных баз

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Великобритании планируют размещать мигрантов в казармах на территории бывших военных базах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на планы, которые будут "обнародованы в течение нескольких недель".
"Мигранты, размещенные в гостиницах для просителей убежища, будут переселены в казармы на территории бывших военных баз. Планы будут обнародованы в течение нескольких недель", - отмечает издание.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
СМИ: мигранта в Британии признали виновным в изнасиловании
5 сентября, 01:39
По данным Telegraph, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд собирается в ближайшее время объявить о новой политике размещения мигрантов после того, как премьер Соединенного Королевства Кир Стармер поручил ей взять под контроль кризис с прибытием беженцев на резиновых лодках.
Газета также утверждает, что министры Великобритании близки к заключению соглашения с ФРГ по обмену мигрантами. Telegraph напоминает, что страна уже заключила подобное соглашение с властями Франции в августе.
Издание добавляет, что власти также планируют закрыть десятки "отелей для убежищ", которые использовались для размещения мигрантов.
Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Число задержанных участников протестов в Лондоне превысило 400 человек
01:14
 
В миреВеликобританияГерманияФранцияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала