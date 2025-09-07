https://ria.ru/20250907/britaniya-2040231202.html

СМИ: мигрантов в Британии будут размещать в казармах бывших военных баз

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Власти Великобритании планируют размещать мигрантов в казармах на территории бывших военных базах, сообщает газета Telegraph со ссылкой на планы, которые будут "обнародованы в течение нескольких недель". "Мигранты, размещенные в гостиницах для просителей убежища, будут переселены в казармы на территории бывших военных баз. Планы будут обнародованы в течение нескольких недель", - отмечает издание. По данным Telegraph, министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд собирается в ближайшее время объявить о новой политике размещения мигрантов после того, как премьер Соединенного Королевства Кир Стармер поручил ей взять под контроль кризис с прибытием беженцев на резиновых лодках. Газета также утверждает, что министры Великобритании близки к заключению соглашения с ФРГ по обмену мигрантами. Telegraph напоминает, что страна уже заключила подобное соглашение с властями Франции в августе. Издание добавляет, что власти также планируют закрыть десятки "отелей для убежищ", которые использовались для размещения мигрантов. Незаконные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

