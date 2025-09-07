Рейтинг@Mail.ru
Самолет-разведчик патрулирует над Черным морем - РИА Новости, 07.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 07.09.2025 (обновлено: 15:53 07.09.2025)
https://ria.ru/20250907/bombardier-2040289460.html
Самолет-разведчик патрулирует над Черным морем
Самолет-разведчик патрулирует над Черным морем - РИА Новости, 07.09.2025
Самолет-разведчик патрулирует над Черным морем
Самолет Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, следует из данных портала Flightradar24. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T15:44:00+03:00
2025-09-07T15:53:00+03:00
черное море
румыния
flightradar24
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040290906_0:98:1440:908_1920x0_80_0_0_2d04f09bc01637716151b4363240a7fe.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самолет Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, следует из данных портала Flightradar24. По данным портала, самолет вылетел из Румынии и начал летать над Черным морем. Пункт назначения самолета скрыт.
https://ria.ru/20250907/polsha-2040233542.html
черное море
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/07/2040290906_31:0:1306:956_1920x0_80_0_0_ef9b702856add83dfa18f3cfea330699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, румыния, flightradar24
Черное море, Румыния, Flightradar24
Самолет-разведчик патрулирует над Черным морем

Самолет-разведчик Bombardier патрулирует пространство над Черным морем

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самолет Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, следует из данных портала Flightradar24.
По данным портала, самолет вылетел из Румынии и начал летать над Черным морем. Пункт назначения самолета скрыт.
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Польша задействовала самолеты на фоне якобы активности России на Украине
03:56
 
Черное мореРумынияFlightradar24
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала