Самолет-разведчик патрулирует над Черным морем
Самолет-разведчик патрулирует над Черным морем - РИА Новости, 07.09.2025
Самолет-разведчик патрулирует над Черным морем
Самолет Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, следует из данных портала Flightradar24. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Самолет Bombardier ARTEMIS II патрулирует воздушное пространство над Черным морем, следует из данных портала Flightradar24. По данным портала, самолет вылетел из Румынии и начал летать над Черным морем. Пункт назначения самолета скрыт.
