https://ria.ru/20250907/bespilotniki-2040241788.html

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.09.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при атаке дрона в Борисовском районе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T07:40:00+03:00

2025-09-07T07:40:00+03:00

2025-09-07T07:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке дрона в Борисовском районе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой голени самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Повреждена кровля административного здания", - написал Гладков в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250907/bespilotniki-2040238756.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков