В Белгородской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при атаке дрона в Борисовском районе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке дрона в Борисовском районе Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Грузское Борисовского района в результате атаки FPV-дрона пострадал мирный житель. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением правой голени самостоятельно обратился в Борисовскую ЦРБ. Необходимая медицинская помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Повреждена кровля административного здания", - написал Гладков в Telegram-канале.
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков
