В результате падения обломков БПЛА в Воронежской области пострадал человек
В результате падения обломков БПЛА в Воронежской области пострадал человек
В результате падения обломков БПЛА в Воронежской области пострадал человек
ПВО сбила в одном из районов Воронежской области несколько БПЛА, ранен мужчина, поврежден частный дом, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 07.09.2025
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ПВО сбила в одном из районов Воронежской области несколько БПЛА, ранен мужчина, поврежден частный дом, сообщил губернатор Александр Гусев. В субботу беспилотную опасность объявили на всей территории региона. "Дежурными силами ПВО на территории еще одного из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона. Гусев отметил, что повреждены кровля и остекление частного дома, загорелась хозяйственная постройка. Оперативные службы находятся на месте происшествия, заключил губернатор.
В результате падения обломков БПЛА в Воронежской области пострадал человек
Гусев: из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области пострадал человек