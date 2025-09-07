https://ria.ru/20250907/bespilotniki-2040236024.html

В результате падения обломков БПЛА в Воронежской области пострадал человек

ПВО сбила в одном из районов Воронежской области несколько БПЛА, ранен мужчина, поврежден частный дом, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 07.09.2025

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ПВО сбила в одном из районов Воронежской области несколько БПЛА, ранен мужчина, поврежден частный дом, сообщил губернатор Александр Гусев. В субботу беспилотную опасность объявили на всей территории региона. "Дежурными силами ПВО на территории еще одного из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотников. По предварительной информации, в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина. Ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы региона. Гусев отметил, что повреждены кровля и остекление частного дома, загорелась хозяйственная постройка. Оперативные службы находятся на месте происшествия, заключил губернатор.

воронежская область

