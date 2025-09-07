https://ria.ru/20250907/belorussiya-2040264502.html

МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина страны в КБР

2025-09-07T11:43:00+03:00

МИНСК, 7 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина своей страны в Кабардино-Балкарии. "Министерство иностранных дел с глубоким сожалением подтверждает информацию о гибели гражданина Республики Беларусь в Кабардино-Балкарской Республике. По данным российских спасательных служб, гражданин совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты порядка 30 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении министерства. Отделение белорусского посольства в Краснодаре оказывает семье всю необходимую помощь и находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами. "Министерство иностранных дел настоятельно напоминает гражданам о необходимости заблаговременно регистрировать маршруты восхождений и прогулок в горной местности, а также совершать их в сопровождении профессиональных гидов и инструкторов с соответствующим снаряжением", - говорится в сообщении. Как сообщили ранее журналистам в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, турист из Белоруссии пропал в горах и не выходил на связь со среды, на поиски мужчины выдвинулись спасатели. По данным ведомства, 26-летний турист из Белоруссии планировал подъем на гору Терсколак, высотой 3,8 тысячи метров.

