https://ria.ru/20250907/belorussiya-2040264502.html
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина страны в КБР
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина страны в КБР - РИА Новости, 07.09.2025
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина страны в КБР
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина своей страны в Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T11:43:00+03:00
2025-09-07T11:43:00+03:00
2025-09-07T11:43:00+03:00
в мире
белоруссия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_e769936d66e1cea7c887415d8d96e4aa.jpg
МИНСК, 7 сен - РИА Новости. МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина своей страны в Кабардино-Балкарии. "Министерство иностранных дел с глубоким сожалением подтверждает информацию о гибели гражданина Республики Беларусь в Кабардино-Балкарской Республике. По данным российских спасательных служб, гражданин совершал прогулку в районе Терскольского водопада, где, не удержавшись на скальной поверхности, сорвался с высоты порядка 30 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении министерства. Отделение белорусского посольства в Краснодаре оказывает семье всю необходимую помощь и находится в постоянном контакте с российскими компетентными органами. "Министерство иностранных дел настоятельно напоминает гражданам о необходимости заблаговременно регистрировать маршруты восхождений и прогулок в горной местности, а также совершать их в сопровождении профессиональных гидов и инструкторов с соответствующим снаряжением", - говорится в сообщении. Как сообщили ранее журналистам в ГУ МЧС Кабардино-Балкарии, турист из Белоруссии пропал в горах и не выходил на связь со среды, на поиски мужчины выдвинулись спасатели. По данным ведомства, 26-летний турист из Белоруссии планировал подъем на гору Терсколак, высотой 3,8 тысячи метров.
https://rsport.ria.ru/20250906/alpinist-2040183086.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745994596_683:327:2978:2048_1920x0_80_0_0_817f66c070869707ed889ac0b2528b71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
В мире, Белоруссия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина страны в КБР
МИД Белоруссии подтвердил гибель гражданина своей страны в горах КБР