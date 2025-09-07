https://ria.ru/20250907/arashukov-2040270720.html

Осужденному экс-сенатору Арашукову отказали в отправке на СВО

Осужденному экс-сенатору Арашукову отказали в отправке на СВО - РИА Новости, 07.09.2025

Осужденному экс-сенатору Арашукову отказали в отправке на СВО

Осужденный пожизненно за два убийства бывший сенатор Рауф Арашуков несколько раз подавал заявление для отправки на СВО, однако Минобороны РФ не стало заключать... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T12:43:00+03:00

2025-09-07T12:43:00+03:00

2025-09-07T13:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

рауф арашуков

рауль арашуков

оренбургская область

россия

газпром

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841694897_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_29e328aac6b0b6be4c0cd1c2b2d5110c.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Осужденный пожизненно за два убийства бывший сенатор Рауф Арашуков несколько раз подавал заявление для отправки на СВО, однако Минобороны РФ не стало заключать с ним контракт, рассказал РИА Новости адвокат Эльмар Ализаде. "Арашуков несколько раз обращался с заявлением отправить его на СВО, в том числе в администрацию президента, но Минобороны не стало заключать с ним контракт", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что последний раз такое заявление бывший чиновник передавал весной. Бывший сенатор Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль Арашуков. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Защита обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда России, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу. По данным СК, уже находясь в колонии "Черный дельфин", Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее пяти миллионов рублей "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным". В отношении бывшего сенатора было возбуждено второе уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).

https://ria.ru/20241116/tsybko-1984115020.html

https://ria.ru/20250830/sakhalin-2038449827.html

оренбургская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рауф арашуков, рауль арашуков, оренбургская область, россия, газпром, следственный комитет россии (ск рф), общество