Осужденному экс-сенатору Арашукову отказали в отправке на СВО

12:43 07.09.2025 (обновлено: 13:23 07.09.2025)
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Осужденный пожизненно за два убийства бывший сенатор Рауф Арашуков несколько раз подавал заявление для отправки на СВО, однако Минобороны РФ не стало заключать с ним контракт, рассказал РИА Новости адвокат Эльмар Ализаде. "Арашуков несколько раз обращался с заявлением отправить его на СВО, в том числе в администрацию президента, но Минобороны не стало заключать с ним контракт", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что последний раз такое заявление бывший чиновник передавал весной. Бывший сенатор Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль Арашуков. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем. Арашукова старшего дополнительно признали виновным в хищении у структур "Газпрома" на юге России более 4,4 миллиарда рублей. Остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Защита обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда России, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу. По данным СК, уже находясь в колонии "Черный дельфин", Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее пяти миллионов рублей "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным". В отношении бывшего сенатора было возбуждено второе уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
