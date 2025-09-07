Осужденному экс-сенатору Арашукову отказали в отправке на СВО
Осужденный пожизненно экс-сенатор Рауф Арашуков просил отправить его на СВО
Рауф Арашуков
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Осужденный пожизненно за два убийства бывший сенатор Рауф Арашуков несколько раз подавал заявление для отправки на СВО, однако Минобороны РФ не стало заключать с ним контракт, рассказал РИА Новости адвокат Эльмар Ализаде.
"Арашуков несколько раз обращался с заявлением отправить его на СВО, в том числе в администрацию президента, но Минобороны не стало заключать с ним контракт", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что последний раз такое заявление бывший чиновник передавал весной.
Бывший сенатор Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок за организацию двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Вместе с ним по делу на пожизненный срок был осужден его отец Рауль Арашуков. Арашукова-старшего присяжные признали виновным в организации преступного сообщества, а его сына - в участии в нем.
Остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет. Защита обжаловала приговор в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда России, но он был оставлен без изменения и вступил в законную силу.
По данным СК, уже находясь в колонии "Черный дельфин", Арашуков через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее пяти миллионов рублей "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным".
В отношении бывшего сенатора было возбуждено второе уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
