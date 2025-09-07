https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040256135.html

Антон Алиханов: Россия планирует расширять экспорт вертолетов

Антон Алиханов: Россия планирует расширять экспорт вертолетов - РИА Новости, 07.09.2025

Антон Алиханов: Россия планирует расширять экспорт вертолетов

Российская промышленность продолжает активно развиваться в разных отраслях. При этом интерес к отечественной продукции проявляют и дружественные страны. О том,... РИА Новости, 07.09.2025

2025-09-07T11:10:00+03:00

2025-09-07T11:10:00+03:00

2025-09-07T11:10:00+03:00

интервью

интервью - авторы

россия

антон алиханов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

вэф-2025

экспорт

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg

Российская промышленность продолжает активно развиваться в разных отраслях. При этом интерес к отечественной продукции проявляют и дружественные страны. О том, куда чаще всего экспортируются российские товары, какие разработки есть у страны в области антропоморфных роботов и о производстве автомобилей, судов, турбин и детских игрушек в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025 рассказал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Беседовала Александра Веселова.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.– К каким технологическим решениям России проявляют интерес страны БРИКС?– Несмотря на то, что уже длительное время наша промышленность вынуждена развиваться в условиях постоянно нарастающего санкционного давления, интерес к отечественным технологическим решениям со стороны стран БРИКС и Глобального Юга всегда оставался стабильным. Более того, в течение последних лет наша страна устойчиво наращивает экспорт товаров машиностроения, металлургии, химической, фармацевтической промышленности и других отраслей. Среди конкретных примеров – крупные контракты на поставки железнодорожной техники: вагонов, локомотивов, путевого оборудования в Индию и Египет, регулярные поставки сельхозтехники в страны Африки и Ближнего Востока. Стабильный растущий спрос на отечественную химическую продукцию во всех странах Глобального Юга, широкий запрос на различную номенклатуру фармпрепаратов со стороны Ближнего Востока и Африки.– В каких видах российской продукции заинтересованы иностранцы? Готова ли Россия наращивать экспорт высокотехнологичной продукции?– В зарубежных странах пользуется спросом широкий ассортимент российской продукции. К наиболее востребованным относятся металлы, химия, удобрения, различные типы машин и оборудования, лесоматериалы, а также сельскохозяйственная продукция. В целом за пять месяцев 2025 года можно выделить рост потребности Турции в российской меди на 166% и полуфабрикатах из железа более чем на 65%. Увеличились поставки продукции машиностроения в Китай на 20%, в Саудовскую Аравию на 196%, в Индию на 78%. В Марокко увеличились поставки меди на 85%, а поставки алюминия в Бразилию в два раза. Вместе с тем мы активно стремимся к увеличению объемов экспорта высокотехнологичной продукции и это является одним из приоритетных направлений развития нашего экспорта. В рамках реализации федерального проекта "Промышленный экспорт" мы поставили перед собой цель по его увеличению. Прогнозируется, что доля такой продукции в общем объеме промышленного экспорта составит порядка 20% к 2030 году.– Сколько по итогам года ожидаете составит объем производства легковых автомобилей в России?– Высокие ставки автокредитования действительно продолжают оказывать влияние на авторынок, наряду с потребительскими ожиданиями, которые сейчас формируют отложенный спрос. Кроме того, продолжается коррекция, связанная с тем, что итоги прошлого года оказались значительно выше прогнозных значений. При этом видим, что в этом году доля отечественной техники на рынке стабильно растет. У наших автозаводов пока что есть возможность сохранять объемы производства на уровне прошлого года. Но производственные планы наших предприятий, конечно, будут адаптироваться к запросам рынка и корректироваться в сторону снижения.– Пересматривали ли вы прогноз по продаж автомобилей в России за 2025 год? Сколько он составит по итогам года?– В июне мы уже озвучивали наши ожидания – рассчитываем, что благодаря мерам господдержки снижение объемов реализации новых автомобилей по всем сегментам удастся удержать в пределах 25-30% год к году. Итоги года по рынку и производству будут зависеть от дальнейших изменений ключевой ставки. Поскольку впереди еще четыре месяца, актуализировать предыдущие прогнозы пока что преждевременно.– Выступая в Совете Федерации вы говорили о планах по расширению программ льготного автокредитования, на какие категории граждан планируете расширять? Будет ли возобновлена программа "Первый автомобиль"?– По итогам первого полугодия в рамках программ льготного автокредитования и льготного лизинга уже было реализовано свыше 82 тысяч автомобилей, общий объем предоставленных скидок составил почти 24,5 миллиарда рублей. В середине мая, напомню, уже приняли решение о возвращении в периметр льготных автокредитов подпрограммы семейный автомобиль – за полтора месяца (по статусу на конец июня) она заняла около 15% от общего объема выдач. Параллельно с некоторым снижением ключевой ставки, рассчитываем, что эти решения позволят демпфировать падение рынка. Необходимо понимать, что любая корректировка параметров этих программ должна быть взвешена с учетом текущих бюджетных возможностей.– Удалось ли вам оценить новинки "АвтоВАЗа" LADA Azimut и LADA Iskra? Считаете ли данную модель перспективной? За счет чего она может завоевать свою долю рынка?– И Iskra, и Azimut – это результаты планомерной работы "АвтоВАЗа" над расширением модельного ряда в соответствии со стратегией развития компании. С обеими моделями познакомился лично еще на стадии концептов, они вполне конкурентоспособны в своём сегменте. Главное преимущество всех моделей LADA – это доступность за счет высокого уровня локализации этих автомобилей. На "долгой" дистанции – это также меньшая стоимость владения по сравнению с иномарками и широко развитая сервисная сеть.– В отечественные машины в основном устанавливаются коробки передач "автомат" китайского производства. Есть ли планы по организации собственного производства? Сколько средств потребует такой проект и в какие сроки его можно реализовать?– Сейчас параллельно прорабатываются три проекта по локализации автоматической коробки передач, которые будут востребованы в сегментах легковых и легких коммерческих автомобилей. Это технологически сложная и масштабная задача, объемная с точки зрения инвестиций, поэтому решаем ее в кооперации с нашими партнерами из дружественных стран. Конкретными деталями мы будем готовы поделиться, когда финализируем все договоренности. Также напомню, что в автомобилях Aurus – российский "автомат". Разработанную для них коробку мы также начали "транслировать" в отрасль. На ее базе была создана модификация, которая после испытаний может использоваться в автобусах "Нефаз". Это позволит увеличить объем выпуска, снизить себестоимость и даст эффект масштаба для дальнейшего развития технологии.– По каким отраслям промышленной продукции рассматривается возможность возвращения госконтроля?– Мы совместно с Минэкономразвития приступили к реализации комплекса мер, это, в том числе, и изменения в законодательство, направленные на возврат госконтроля за отдельными видами промышленной продукции. В частности, Минпромторг подготовил законопроект об установлении нового вида госконтроля за соблюдением обязательных требований к промышленной продукции. Полномочия по надзору будет осуществлять Росстандарт. Далее правительством РФ будет утверждено положение, в котором будут определены виды продукции, являющиеся объектами такого надзора. На сегодняшний день мы достигли договоренностей с Минэкономразвития по приоритетным группам промышленной продукции, в отношении которой нужно установить госконтроль в первую очередь. Во-первых, это строительные материалы и изделия. Во-вторых, самоходные машины и отдельные виды оборудования. В-третьих, оборудование для детских игровых площадок и аттракционы на стадии изготовления. В последнее время все чаще стала появляться информация о несчастных случаях, связанных с такой продукцией. Одновременно с этим, прорабатываем вопрос установления госконтроля за низковольтным и высоковольтным оборудованием, а также иными видами промышленной продукции.– В России достаточно остро строит вопрос с обновлением речного флота. Рассматривается ли установление срока эксплуатации судов? Планируется ли ограничить сроки эксплуатации? Сколько судов на сегодня строится на российских верфях?– Обновление существующего речного флота – это, в первую очередь, приоритетный вопрос безопасности эксплуатации судов. Поэтому вы правы – он стоит достаточно остро. Несмотря на все вызовы, связанные с санкционными ограничениями и давлением макроэкономических факторов, с которыми наши судостроители столкнулись в последние годы, за последние пять лет российские верфи построили 234 транспортных судна смешанного и внутреннего плавания. Текущий портфель заказов российских верфей насчитывает 182 судна с контрактными сроками строительства до 2027 года. Сейчас у наших верфей есть все необходимые компетенции и мощности, чтобы обеспечить строительство необходимого количества судов речного флота. Но здесь мы всегда обращаем внимание на необходимость своевременной контрактации новых заказов и формирования долгосрочной программы загрузки предприятий отрасли. Важно обеспечить и стимулирование спроса на отечественную продукцию – здесь мы работаем с программами льготного лизинга. Одним из регуляторных механизмов могло бы выступить и введение ограничений на сроки эксплуатации судов. Концептуально мы поддерживаем эту инициативу и готовы к совместной проработке этой меры, но ключевые решения будут формировать коллеги из Минтранса России.– Планируется ли наращивать экспорт российских вертолетов? Например, "Ансатов" и Ми-8?– Экспорт российской вертолетной техники, безусловно, планируется расширять, и для этого есть все необходимые предпосылки. Технику холдинга "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" эксплуатируют более 100 стран мира, на всех континентах. Вертолеты российского производства отличает надежность, простота в эксплуатации и обслуживании, универсальность и широчайший спектр решаемых задач в самых разных климатических условиях.Прежде всего, речь идет об уже известных нашим партнерам машинах: многоцелевых вертолетах типа Ми-8/17, противопожарном Ка-32А11ВС, легком многоцелевом вертолете "Ансат". Кроме того, холдинг "Вертолеты России" предлагает и совершенно новую технику, например, офшорный Ми-171А3 для доставки на шельфовые буровые платформы людей и грузов, а также проведения в открытом море поисково-спасательных операций. Что касается рынков сбыта российской вертолетной техники – это страны Юго-Восточной и Южной Азии, страны африканского континента, СНГ. Сегодня в наших вертолетах заинтересованы страны – участницы БРИКС. Убежден, сотрудничество с БРИКС позволит значительно расширить сферы применения отечественной авиации гражданского назначения.– Сколько составил экспорт фармацевтической продукции в 2025 году? Куда чаще все идут отправки российских препаратов?– В целом за пять месяцев 2025 года экспорт фармацевтической продукции увеличился почти на 8%. Значительно выросли поставки в страны Африки, например, в Конго на 66%, Алжир на 226%, в Марокко на 510%. В целом в страны Африки увеличение экспорта фармпродукции составило 16%. Это в основном вакцины, лекарственные средства и иммунологические продукты. Кроме того, увеличились поставки такой продукции в страны Южной Америки на 12%, за счет увеличения поставок в Колумбию, Боливию и Бразилию. В топ-5 основных импортеров российской фарпродукции вошли Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Туркменистан и Алжир.– Насколько локализовано в России производство медицинского оборудования, а также оборудования для реабилитации? Планируется ли увеличить субсидирование на производство такой техники?– Российские производители медицинской техники используют российские печатные платы, осуществляют поверхностный монтаж элементной базы, сборку и тестирование готового изделия, также углубляют локализацию за счет использования российских материалов, корпусных деталей и разработки собственного ПО. Безусловно, часть компонентов иностранного происхождения. В целях стимулирования производителей к локализации мы переводим требования по признанию "российскости" к балльной системе оценки. Для производителей медицинской техники существуют различные меры поддержки, включающие гранты на разработку документации, субсидии на разработку радиоэлектронных модулей, а также льготные займы ФРП. Кроме того, в рамках федерального проекта "Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий" предусмотрено ежегодное финансирование в размере 900 миллионов рублей, которое будет направлено на разработку и производство наиболее востребованных медицинских изделий.– В этом году Илон Маск продемонстрировал танцующего робота-гуманоида, а китайский робот поступил в университет. Работают ли отечественные производители над созданием роботов гуманоидов? Какова в целом ситуация в отечественной отрасли робототехники?– Отечественные разработки антропоморфных роботов ведут несколько предприятий и научных коллективов, среди которых я бы выделил НПО "Андроидная техника". Это одна из ведущих компаний, которая произвела уже свыше 40 роботов, среди которых Федор, который в 2019 году летал на МКС, робот Марфа, который сейчас работает в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина и робот Теледроид, который должен отправиться на МКС в 2026 году для обеспечения роботизированных работ на внешней поверхности МКС в условиях воздействия вредных факторов космического полета. Одним из наиболее узнаваемых брендов в российском сегменте робототехники является ООО "Промобот". Год назад компания представила прототип антропоморфного робота Арди, как вариант на его основе могут создать полноценную антропоморфную платформу. Ну и, в перспективе, ООО "Яндекс" и ПАО "Сбербанк России" планируют представить своих первых антропоморфных роботов уже в этом-следующем году.– Во сколько на сегодня оцениваете потребность в газовых турбинах для российских предприятий до 2030 года? Отечественные заводы готовы полностью закрыть спрос?– Согласно совместным планам Минпромторга России и Минэнерго России до 2030 года спрос на газовые турбины большой мощности в Российской Федерации составят 32 единицы. Отечественные производители готовы своевременно изготовить и поставить оборудование согласно данным потребностям. Разумеется, для обеспечения заявленных производственных мощностей необходимо учитывать длительность производственного цикла и обеспечивать своевременное авансирование не менее, чем за год до начала производства.– На сколько за первое полугодие выросло производство детских товаров в России?– За первое полугодие, согласно данным Росстата, производство достигло показателя в 7,1 миллиарда рублей, что соответствует уровню прошлого года. Большую часть российского рынка детских товаров при этом занимает сегмент легкой промышленности, детской мебели, издательской продукции, товаров для ухода за детьми. Сегмент игр и игрушек составляет порядка 3% объема российского рынка детских товаров. В настоящее время отечественная отрасль детских товаров представлена порядка 1,6 тысячи российских компаний, которые обеспечивают ежегодный рост объемов производства на 5-6%.– Есть ли потенциал у отрасли выйти на внешние рынки и конкурировать с ведущими игроками индустрии? Какие отечественные игрушки наиболее популярны?– Уже сейчас российские производители могут удовлетворить запрос потребителя качественными и современными товарами, соответствующими стандартам безопасности, и ничем не уступающими иностранным аналогам. На территории Кировской области производство кукол и игрушек осуществляет компания "Весна", в Санкт-Петербурге – "Нордпласт", в Ростове – "Стеллар", в Ульяновской области – "Полесье ДГ". Особую популярность при этом имеют игрушки, созданные по мотивам персонажей российских мультфильмов.– Лесопромышленный комплекс на сегодня находит в достаточно тяжелой ситуации. Какие меры поддержки для отрасли действуют в России?– Для оказания финансовой поддержки лесопромышленным предприятиям Фонд развития промышленности осуществляет льготное кредитование, которые направлены на поддержку проектов по импортозамещению, разработке новой высокотехнологичной продукции и внедрению наилучших доступных технологий. Средства ФРП можно использовать для создания новых производств или модернизации действующих, например, по выпуску мебели, фанеры, бумаги, упаковки и другой готовой продукции. Также в фонде действует специальная программа "Проекты лесной промышленности", направленная на поддержку и развитие в стране обработки древесины. На прошедшем в августе в Челябинске выездном заседании Наблюдательного совета принято решение об увеличении максимального объема финансирования по этой программе в два раза – со 100 миллионов рублей до 200 миллионов рублей. За 2024-2025 года ФРП профинансировал 27 проектов для предприятий лесопромышленного комплекса на общую сумму займов 7,1 миллиарда рублей. Также одной из важнейших мер государственной поддержки лесопромышленных организаций является субсидия для экспортеров в целях компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции. Кроме того, в настоящее время с четырьмя лесопромышленными организациями заключен СПИК, объем налоговых льгот за весь период реализации проектов составляет 7,2 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250906/eksport-2040196216.html

https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040225778.html

https://ria.ru/20250905/putin-2040107918.html

https://ria.ru/20250905/dolja-2039965179.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, интервью - авторы, россия, антон алиханов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), вэф-2025, экспорт, экономика, брикс, промышленность