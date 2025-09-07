https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040235400.html

Алиханов рассказал о создании приоритетных групп промпродукции для контроля

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Минпромторг РФ и Минэкономразвития РФ уже определили ряд приоритетных групп промышленной продукции для введения госкотроля в первую очередь, дальше перечень будет утверждаться уже правительством РФ, рассказал глава ведомства Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "Минпромторг подготовил законопроект об установлении нового вида госконтроля за соблюдением обязательных требований к промышленной продукции. Полномочия по надзору будет осуществлять Росстандарт. Далее правительством РФ будет утверждено положение, в котором будут определены виды продукции, являющиеся объектами такого надзора. На сегодняшний день мы достигли договоренностей с Минэкономразвития по приоритетным группам промышленной продукции, в отношении которой нужно установить госконтроль в первую очередь", - сказал Алиханов. Он пояснил, что среди приоритетных групп выделены строительные материала и изделия, самоходные машины и отдельные виды оборудования, оборудование для детских игровых площадок и аттракционы на стадии изготовления. "Одновременно с этим прорабатываем вопрос установления госконтроля за низковольтным и высоковольтным оборудованием, а также иными видами промышленной продукции", - добавил Алиханов. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

