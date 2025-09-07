Алиханов оценил возможность сохранения объемов производства автомобилей

https://ria.ru/20250907/alikhanov-2040225778.html

Российские автопроизводители способны сохранять объемы выпуска автомобилей на уровне прошлого года, но возможна корректировка планов в сторону снижения, сообщил РИА Новости, 07.09.2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023792359_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_e9a0a7dbae9f6eae4d401dbf04c06ddb.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российские автопроизводители способны сохранять объемы выпуска автомобилей на уровне прошлого года, но возможна корректировка планов в сторону снижения, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ-2025. "У наших автозаводов пока что есть возможность сохранять объемы производства на уровне прошлого года. Но производственные планы наших предприятий, конечно, будут адаптироваться к запросам рынка и корректироваться в сторону снижения", - сказал министр. При этом он отметил, что доля отечественной техники на рынке стабильно растет, а возможная коррекция также связана с прошлогодними результатами, значительно превысившими прогнозные значения. "Высокие ставки автокредитования действительно продолжают оказывать влияние на авторынок наряду с потребительскими ожиданиями, которые сейчас формируют отложенный спрос", - добавил глава Минпромторга. В июне в рамках ПМЭФ глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов сообщил о планах концерна по корректировке производственного плана на текущий год в соответствии со снижением авторынка. Данный план, утвержденный советом директоров в прошлом году, предусматривал выпуск 500 тысяч автомобилей Lada. По данным Росстата, выпуск легковых автомобилей в России по итогам 2024 года вырос на 39% и составил 756 тысяч штук. Также за прошлый год было произведено 194 тысячи грузовиков, что на 8% больше, чем годом ранее. Десятый Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

