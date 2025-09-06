https://ria.ru/20250906/zhitel-2040220728.html

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 06.09.2025

В Белгородской области мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ

Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, он госпитализирован, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Борисовском районе Белгородской области, он госпитализирован, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. "Мирный житель пострадал в результате атаки вражеского дрона на автомобиль в селе Грузское Борисовского района", - написал он в Telegram-канале. Гладков отметил, что пострадавший с минно-взрывной травмой, а также осколочными ранениями спины, предплечья и лица доставлен в Борисовскую ЦРБ. Кроме того, от детонации транспортное средство загорелось — возгорание ликвидировано.

