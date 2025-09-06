Рейтинг@Mail.ru
Советник президента назвал Зеленского узурпатором
05:06 06.09.2025 (обновлено: 06:26 06.09.2025)
Советник президента назвал Зеленского узурпатором
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. С узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским диалог вести невозможно, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно", — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Он отметил, что Запад должен был бы это увидеть, если бы имел "глаза и желание". "В США это тоже видят, но у них в общем-то свои задачи. ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 миллиона человек личного состава… Это, конечно, геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов", — добавил Кобяков, По его словам, мирные инициативы президента США Дональда Трампа могли бы "вылиться в результативную историю" скорее, если бы США, например, отключили Starlink. "Все бы закончилось сразу же", — уточнил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Советник президента назвал Зеленского узурпатором

Кобяков: вести диалог с узурпировавшим власть на Украине Зеленским невозможно

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. С узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским диалог вести невозможно, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно", — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Он отметил, что Запад должен был бы это увидеть, если бы имел "глаза и желание".
США это тоже видят, но у них в общем-то свои задачи. ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 миллиона человек личного состава… Это, конечно, геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов", — добавил Кобяков,
По его словам, мирные инициативы президента США Дональда Трампа могли бы "вылиться в результативную историю" скорее, если бы США, например, отключили Starlink. "Все бы закончилось сразу же", — уточнил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
