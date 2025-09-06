https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040131136.html

Советник президента назвал Зеленского узурпатором

Советник президента назвал Зеленского узурпатором - РИА Новости, 06.09.2025

Советник президента назвал Зеленского узурпатором

С узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским диалог вести невозможно, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T05:06:00+03:00

2025-09-06T05:06:00+03:00

2025-09-06T06:26:00+03:00

сша

украина

владимир зеленский

россия

антон кобяков

дональд трамп

вооруженные силы украины

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039766790_0:214:3070:1942_1920x0_80_0_0_2903d643b3d7279f64e1180fb752be9e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. С узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским диалог вести невозможно, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно", — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Он отметил, что Запад должен был бы это увидеть, если бы имел "глаза и желание". "В США это тоже видят, но у них в общем-то свои задачи. ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 миллиона человек личного состава… Это, конечно, геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов", — добавил Кобяков, По его словам, мирные инициативы президента США Дональда Трампа могли бы "вылиться в результативную историю" скорее, если бы США, например, отключили Starlink. "Все бы закончилось сразу же", — уточнил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130748.html

https://ria.ru/20250906/kobyakov-2040130486.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, владимир зеленский, россия, антон кобяков, дональд трамп, вооруженные силы украины, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025