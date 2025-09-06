https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040131136.html
Советник президента назвал Зеленского узурпатором
Советник президента назвал Зеленского узурпатором - РИА Новости, 06.09.2025
Советник президента назвал Зеленского узурпатором
С узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским диалог вести невозможно, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон... РИА Новости, 06.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. С узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским диалог вести невозможно, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "С узурпатором власти на Украине Зеленским диалог вести невозможно", — сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Он отметил, что Запад должен был бы это увидеть, если бы имел "глаза и желание". "В США это тоже видят, но у них в общем-то свои задачи. ВСУ с начала СВО потеряли 1,8 миллиона человек личного состава… Это, конечно, геноцид украинского народа, который осуществляет киевская хунта под руководством британских военных специалистов", — добавил Кобяков, По его словам, мирные инициативы президента США Дональда Трампа могли бы "вылиться в результативную историю" скорее, если бы США, например, отключили Starlink. "Все бы закончилось сразу же", — уточнил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Советник президента назвал Зеленского узурпатором
