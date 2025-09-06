https://ria.ru/20250906/zapad-2040130245.html

Геополитическая игра Запада входит в решающую стадию, заявил Кобяков

2025-09-06T04:48:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Большая геополитическая игра, которую затеял Запад, входит в решающую стадию, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Большая геополитическая игра, которую затеял Запад, входит в решающую фазу. Однако часть Запада, а конкретно Европа от этой затеи проиграла", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

