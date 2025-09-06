Рейтинг@Mail.ru
17:31 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/zaklyuchennye-2040194331.html
ГУФСИН не стал комментировать информацию о побеге заключенных из СИЗО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области не стала комментировать РИА Новости ранее появившуюся информацию о ключах от камеры, которые якобы раздобыли осужденные, сбежавшие из СИЗО-1 Екатеринбурга. Ранее ряд СМИ написал, что беглецы смогли покинуть следственный изолятор, накануне раздобыв ключи. По данным Baza, один из фигурантов сначала открыл свою камеру, а затем освободил друга. Потом они, утверждает издание, попали в прогулочный коридор, забрались на крышу и и покинули учреждение. "Мы это не комментируем", – сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос. Во вторник Антитеррористическая комиссия Свердловской области подтвердила информацию о том, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили групповой побег из СИЗО-1 в столице Урала. Осуждены были беглецы, Иван Корюков и Александр Черепанов, за приготовление к террористическому акту, их особые приметы – одежда темных цветов и кепки, которыми они "могут прикрывать лицо". В ведомстве заявляли, что после происшествия было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой". Антитеррористическая комиссия обнародовала часть видео побега заключенных из СИЗО – на опубликованных кадрах в Telegram-канале ведомства видно, как молодые люди, один из которых в спортивной кофте, бегут по тротуару рядом с припаркованными машинами, на улице в этот день был туман. Сведения о федеральном розыске появились в базе МВД РФ, а Корюков и Черепанов внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В свою очередь ГУФСИН России по Свердловской области тоже сообщало о розыске сбежавших, а за любые сведения, которые помогли бы в их задержании, полагалось денежное вознаграждение. Беглецы могут скрываться на территории садоводческих товариществ в регионе, также подчеркивали в управлении. Судя по карточке дела фигурантов, Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Черепанову и Корюкову 14 октября 2024 года.
