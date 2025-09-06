Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области при обстрелах пострадали восемь человек - РИА Новости, 06.09.2025
09:24 06.09.2025
В Херсонской области при обстрелах пострадали восемь человек
каховка
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей города Алешки, два жителя села Геройское и один житель Каховки ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 98 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили: в Алешках пять мирных жителей, в Геройском два мирных жителя, в Каховке один мирный житель. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 63 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. 17 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. В сумме за сутки было зафиксировано 98 ударов ВСУ по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Алешки, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Каховка, Подстепное, Геройское, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
каховка, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Каховка, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей города Алешки, два жителя села Геройское и один житель Каховки ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 98 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили: в Алешках пять мирных жителей, в Геройском два мирных жителя, в Каховке один мирный житель. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 63 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. 17 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. В сумме за сутки было зафиксировано 98 ударов ВСУ по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Алешки, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Каховка, Подстепное, Геройское, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
