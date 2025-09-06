https://ria.ru/20250906/vsu-2040145465.html

В Херсонской области при обстрелах пострадали восемь человек

Пять мирных жителей города Алешки, два жителя села Геройское и один житель Каховки ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, всего за сутки боевики... РИА Новости, 06.09.2025

ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Пять мирных жителей города Алешки, два жителя села Геройское и один житель Каховки ранены в результате обстрелов со стороны ВСУ, всего за сутки боевики киевского режима нанесли по левобережью Днепра Херсонской области 98 ударов с применением ствольной артиллерии и БПЛА, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили: в Алешках пять мирных жителей, в Геройском два мирных жителя, в Каховке один мирный житель. В течение светлого времени дня боевики киевского режима нанесли 63 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 18 ударов со стороны ВСУ были нанесены ночью. 17 ударов по области украинская армия нанесла при помощи БПЛА. В сумме за сутки было зафиксировано 98 ударов ВСУ по области", - сказал РИА Новости представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Алешки, Новая Каховка, Казачьи Лагеря, Каховка, Подстепное, Геройское, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Старая Збурьевка, Горностаевка, Новая Маячка, Саги.

Варвара Скокшина

