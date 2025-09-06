https://ria.ru/20250906/vsu-2040135416.html

ВСУ перебросили отряд БПЛА "Рарог" под Сумы, рассказали силовики

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ВСУ перебросили на сумское направление 427-й полк операторов БПЛА "Рарог", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник наращивает количество расчетов БПЛА. На сумское направление переброшен 427-й отдельный полк беспилотных систем ВСУ "Рарог" с целью нивелировать преимущество ВС РФ в беспилотной авиации", - сказал собеседник агентства. Упомянутое подразделение принимало участие в боевых действиях в Артемовске (Бахмуте), где ВСУ потерпели одно из самых громких поражений.

