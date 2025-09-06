Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили отряд БПЛА "Рарог" под Сумы, рассказали силовики - РИА Новости, 06.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:31 06.09.2025
ВСУ перебросили отряд БПЛА "Рарог" под Сумы, рассказали силовики
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск (донецкая область)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ВСУ перебросили на сумское направление 427-й полк операторов БПЛА "Рарог", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник наращивает количество расчетов БПЛА. На сумское направление переброшен 427-й отдельный полк беспилотных систем ВСУ "Рарог" с целью нивелировать преимущество ВС РФ в беспилотной авиации", - сказал собеседник агентства. Упомянутое подразделение принимало участие в боевых действиях в Артемовске (Бахмуте), где ВСУ потерпели одно из самых громких поражений.
безопасность, артемовск (донецкая область), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ВСУ перебросили на сумское направление 427-й полк операторов БПЛА "Рарог", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник наращивает количество расчетов БПЛА. На сумское направление переброшен 427-й отдельный полк беспилотных систем ВСУ "Рарог" с целью нивелировать преимущество ВС РФ в беспилотной авиации", - сказал собеседник агентства.
Упомянутое подразделение принимало участие в боевых действиях в Артемовске (Бахмуте), где ВСУ потерпели одно из самых громких поражений.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовск (Донецкая область)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
