ВСУ перебросили отряд БПЛА "Рарог" под Сумы, рассказали силовики
ВСУ перебросили отряд БПЛА "Рарог" под Сумы, рассказали силовики - РИА Новости, 06.09.2025
ВСУ перебросили отряд БПЛА "Рарог" под Сумы, рассказали силовики
2025-09-06
ВСУ перебросили отряд БПЛА "Рарог" под Сумы, рассказали силовики
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ВСУ перебросили на сумское направление 427-й полк операторов БПЛА "Рарог", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Противник наращивает количество расчетов БПЛА. На сумское направление переброшен 427-й отдельный полк беспилотных систем ВСУ "Рарог" с целью нивелировать преимущество ВС РФ в беспилотной авиации", - сказал собеседник агентства. Упомянутое подразделение принимало участие в боевых действиях в Артемовске (Бахмуте), где ВСУ потерпели одно из самых громких поражений.
