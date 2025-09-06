Рейтинг@Mail.ru
В Купянске военные ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, рассказал боец
20:19 06.09.2025
В Купянске военные ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, рассказал боец
БЕЛГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Украинские военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду для перемещения в населённых пунктах Харьковской области, в том числе в Купянске, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Чекист". "Было замечено, что бригада ВСУ заходит в населенный пункт, серую зону, переодеваются в гражданских и спокойно идут там себе по дороге. То есть не бегая между зданиями, не прячась в кустах, а идут себе по дороге", — рассказал "Чекист". Для того, чтобы ещё больше "замаскироваться", солдаты ВСУ могут взять в руки ведро или мешок, отметил военнослужащий. "По факту они прикрываются мирным населением. Они знают, что мы бить по ним не будем", — добавил "Чекист".
БЕЛГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Украинские военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду для перемещения в населённых пунктах Харьковской области, в том числе в Купянске, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Чекист".
"Было замечено, что бригада ВСУ заходит в населенный пункт, серую зону, переодеваются в гражданских и спокойно идут там себе по дороге. То есть не бегая между зданиями, не прячась в кустах, а идут себе по дороге", — рассказал "Чекист".
Для того, чтобы ещё больше "замаскироваться", солдаты ВСУ могут взять в руки ведро или мешок, отметил военнослужащий.
"По факту они прикрываются мирным населением. Они знают, что мы бить по ним не будем", — добавил "Чекист".
