В Купянске военные ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, рассказал боец
В Купянске военные ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, рассказал боец - РИА Новости, 06.09.2025
В Купянске военные ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, рассказал боец
Украинские военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду для перемещения в населённых пунктах Харьковской области, в том числе в Купянске, рассказал РИА... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T20:19:00+03:00
2025-09-06T20:19:00+03:00
2025-09-06T21:15:00+03:00
БЕЛГОРОД, 6 сен — РИА Новости. Украинские военнослужащие переодеваются в гражданскую одежду для перемещения в населённых пунктах Харьковской области, в том числе в Купянске, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Север" с позывным "Чекист". "Было замечено, что бригада ВСУ заходит в населенный пункт, серую зону, переодеваются в гражданских и спокойно идут там себе по дороге. То есть не бегая между зданиями, не прячась в кустах, а идут себе по дороге", — рассказал "Чекист". Для того, чтобы ещё больше "замаскироваться", солдаты ВСУ могут взять в руки ведро или мешок, отметил военнослужащий. "По факту они прикрываются мирным населением. Они знают, что мы бить по ним не будем", — добавил "Чекист".
Командир FPV-расчёта о украинских военных, переодевающихся в гражданскую одежду
Украинские военные переодеваются в гражданскую одежду для перемещения в населённых пунктах Харьковской области, в том числе в Купянске, рассказал РИА Новости командир FPV-расчёта Ленинградского гвардейского полка группировки "Север" с позывным "Чекист"
В Купянске военные ВСУ переодеваются в гражданскую одежду, рассказал боец
ВСУ переодеваются в гражданскую одежду для перемещения по Харьковской области