На Украине мобилизовали церковного старосту - РИА Новости, 06.09.2025
19:43 06.09.2025
На Украине мобилизовали церковного старосту
Украинский ТЦК (военкомат - ред.) мобилизовал старосту церкви Петра и Павла Московского патриархата в Черниговской области, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 06.09.2025
КУРСК, 6 сен - РИА Новости. Украинский ТЦК (военкомат - ред.) мобилизовал старосту церкви Петра и Павла Московского патриархата в Черниговской области, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Я вообще был старостой церкви УПЦ МП (украинской православной церкви Московского патриархата - ред.). Староста, это, грубо говоря, завхозом был церкви. Церковь Петра и Павла", - рассказал пленный. Он добавил, что собирался пойти в церковь готовиться к празднику, когда к его дому подъехали ТЦК и сразу забрали в военкомат. "Приписное старое, которое было, забирают, выкидывают, отправляют меня на ВВК. Десять-пятнадцать минут — я получаю боевую повестку, и на второй день меня забирают", - сказал пленный.
черниговская область
КУРСК, 6 сен - РИА Новости. Украинский ТЦК (военкомат - ред.) мобилизовал старосту церкви Петра и Павла Московского патриархата в Черниговской области, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик.
"Я вообще был старостой церкви УПЦ МП (украинской православной церкви Московского патриархата - ред.). Староста, это, грубо говоря, завхозом был церкви. Церковь Петра и Павла", - рассказал пленный.
Он добавил, что собирался пойти в церковь готовиться к празднику, когда к его дому подъехали ТЦК и сразу забрали в военкомат.
"Приписное старое, которое было, забирают, выкидывают, отправляют меня на ВВК. Десять-пятнадцать минут — я получаю боевую повестку, и на второй день меня забирают", - сказал пленный.
