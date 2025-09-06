https://ria.ru/20250906/voenkomat-2040205703.html
На Украине мобилизовали церковного старосту
в мире
черниговская область
московский патриархат
вооруженные силы украины
КУРСК, 6 сен - РИА Новости. Украинский ТЦК (военкомат - ред.) мобилизовал старосту церкви Петра и Павла Московского патриархата в Черниговской области, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ Дмитрий Хвостик. "Я вообще был старостой церкви УПЦ МП (украинской православной церкви Московского патриархата - ред.). Староста, это, грубо говоря, завхозом был церкви. Церковь Петра и Павла", - рассказал пленный. Он добавил, что собирался пойти в церковь готовиться к празднику, когда к его дому подъехали ТЦК и сразу забрали в военкомат. "Приписное старое, которое было, забирают, выкидывают, отправляют меня на ВВК. Десять-пятнадцать минут — я получаю боевую повестку, и на второй день меня забирают", - сказал пленный.
черниговская область
