Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
"Выставка "Будни газовой службы" открылась в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности на ВДНХ. Экспозиция разместилась возле музея городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что на стендах представлены работы победителей и призеров благотворительного фестиваля "Мосгаз зажигает звезды" и всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь".
"Работы молодых художников рассказывают о буднях столичного газового хозяйства, значении газовой службы в жизни столицы и о вечных ценностях – патриотизме и уважении к людям труда. В этом году исполняется 160 лет со дня основания газового хозяйства столицы", - отметили в комплексе.