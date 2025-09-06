https://ria.ru/20250906/vdnkh--2040759409.html

Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства. "Выставка "Будни газовой службы" открылась в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности на ВДНХ. Экспозиция разместилась возле музея городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса. Отмечается, что на стендах представлены работы победителей и призеров благотворительного фестиваля "Мосгаз зажигает звезды" и всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь". "Работы молодых художников рассказывают о буднях столичного газового хозяйства, значении газовой службы в жизни столицы и о вечных ценностях – патриотизме и уважении к людям труда. В этом году исполняется 160 лет со дня основания газового хозяйства столицы", - отметили в комплексе.

