Рейтинг@Mail.ru
Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
18:29 06.09.2025 (обновлено: 18:20 09.09.2025)
https://ria.ru/20250906/vdnkh--2040759409.html
Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве
Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 09.09.2025
Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве
Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-06T18:29:00+03:00
2025-09-09T18:20:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889332017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_283d739328f75d9718511b38504ac7f9.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства. "Выставка "Будни газовой службы" открылась в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности на ВДНХ. Экспозиция разместилась возле музея городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса. Отмечается, что на стендах представлены работы победителей и призеров благотворительного фестиваля "Мосгаз зажигает звезды" и всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь". "Работы молодых художников рассказывают о буднях столичного газового хозяйства, значении газовой службы в жизни столицы и о вечных ценностях – патриотизме и уважении к людям труда. В этом году исполняется 160 лет со дня основания газового хозяйства столицы", - отметили в комплексе.
https://ria.ru/20250905/moskva-2040051177.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889332017_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f61d5a963807ed267e73a5c6e8ad2405.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве

Горхозяйство Москвы: выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАрка главного входа ВДНХ
Арка главного входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Арка главного входа ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Выставка "Будни газовой службы" открылась на ВДНХ в Москве, сообщил столичный комплекс городского хозяйства.
"Выставка "Будни газовой службы" открылась в преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности на ВДНХ. Экспозиция разместилась возле музея городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении в Telegram-канале комплекса.
Отмечается, что на стендах представлены работы победителей и призеров благотворительного фестиваля "Мосгаз зажигает звезды" и всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь".
"Работы молодых художников рассказывают о буднях столичного газового хозяйства, значении газовой службы в жизни столицы и о вечных ценностях – патриотизме и уважении к людям труда. В этом году исполняется 160 лет со дня основания газового хозяйства столицы", - отметили в комплексе.
Пруд на Юго-Западе Москвы - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
На юго-западе Москвы реабилитируют каскад Ясеневских прудов
5 сентября, 16:59
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала