В Турции нашли тело пропавшего китайского туриста

В Турции нашли тело пропавшего китайского туриста - РИА Новости, 06.09.2025

В Турции нашли тело пропавшего китайского туриста

6 сентября 2025

СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело китайского туриста, пропавшего без вести после того, как он ушел на прогулку по Ликийской тропе в Турции, сообщила газета Milliyet. По данным издания, 30-летний Сюй Вэнкай пропал 25 августа после того, как отправился на прогулку по Ликийской тропе в горах провинции Фетхие. Семья забила тревогу после того, как мужчина перестал выходить на связь. Спасатели в качестве ориентира для поисков использовали последнюю фотографию с тропы, опубликованную туристом в соцсетях. "Туриста искали 43 человека, а также собаки ... спасатели обнаружили тело туриста между Долиной бабочек и деревней Кабак", - сообщила газета. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу для определения причины смерти. В августе 2024 года на Ликийской тропе на участке у курорта Мармарис спустя две недели поисков было обнаружено тело российской туристки Натальи Сомовой.

