В Турции нашли тело пропавшего китайского туриста
17:29 06.09.2025
В Турции нашли тело пропавшего китайского туриста
Спасатели обнаружили тело китайского туриста, пропавшего без вести после того, как он ушел на прогулку по Ликийской тропе в Турции, сообщила газета Milliyet.
турция
мармарис
в мире
СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело китайского туриста, пропавшего без вести после того, как он ушел на прогулку по Ликийской тропе в Турции, сообщила газета Milliyet. По данным издания, 30-летний Сюй Вэнкай пропал 25 августа после того, как отправился на прогулку по Ликийской тропе в горах провинции Фетхие. Семья забила тревогу после того, как мужчина перестал выходить на связь. Спасатели в качестве ориентира для поисков использовали последнюю фотографию с тропы, опубликованную туристом в соцсетях. "Туриста искали 43 человека, а также собаки ... спасатели обнаружили тело туриста между Долиной бабочек и деревней Кабак", - сообщила газета. Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу для определения причины смерти. В августе 2024 года на Ликийской тропе на участке у курорта Мармарис спустя две недели поисков было обнаружено тело российской туристки Натальи Сомовой.
турция
мармарис
турция, мармарис
Турция, Мармарис, В мире
СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело китайского туриста, пропавшего без вести после того, как он ушел на прогулку по Ликийской тропе в Турции, сообщила газета Milliyet.
По данным издания, 30-летний Сюй Вэнкай пропал 25 августа после того, как отправился на прогулку по Ликийской тропе в горах провинции Фетхие. Семья забила тревогу после того, как мужчина перестал выходить на связь. Спасатели в качестве ориентира для поисков использовали последнюю фотографию с тропы, опубликованную туристом в соцсетях.
«
"Туриста искали 43 человека, а также собаки ... спасатели обнаружили тело туриста между Долиной бабочек и деревней Кабак", - сообщила газета.
Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу для определения причины смерти.
В августе 2024 года на Ликийской тропе на участке у курорта Мармарис спустя две недели поисков было обнаружено тело российской туристки Натальи Сомовой.
Эльбрус - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Погибшими на Эльбрусе туристами оказались граждане Турции
23 апреля, 23:58
 
ТурцияМармарисВ мире
 
 
