В Турции нашли тело пропавшего китайского туриста

Milliyet: тело пропавшего туриста из КНР обнаружили на Ликийской тропе в Турции
Автомобиль полиции в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Спасатели обнаружили тело китайского туриста, пропавшего без вести после того, как он ушел на прогулку по Ликийской тропе в Турции, сообщила газета Milliyet.
По данным издания, 30-летний Сюй Вэнкай пропал 25 августа после того, как отправился на прогулку по Ликийской тропе в горах провинции Фетхие. Семья забила тревогу после того, как мужчина перестал выходить на связь. Спасатели в качестве ориентира для поисков использовали последнюю фотографию с тропы, опубликованную туристом в соцсетях.
"Туриста искали 43 человека, а также собаки ... спасатели обнаружили тело туриста между Долиной бабочек и деревней Кабак", - сообщила газета.
Тело погибшего отправлено на судмедэкспертизу для определения причины смерти.
В августе 2024 года на Ликийской тропе на участке у курорта Мармарис спустя две недели поисков было обнаружено тело российской туристки Натальи Сомовой.
