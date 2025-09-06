https://ria.ru/20250906/tsentr-2040164100.html

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2025

Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 465 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2025

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 465 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.

