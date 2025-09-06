https://ria.ru/20250906/tsentr-2040164100.html
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2025
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 465 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T12:09:00+03:00
2025-09-06T12:09:00+03:00
2025-09-06T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 465 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
ВСУ потеряли до 465 военных и танк в зоне ответственности "Центра"