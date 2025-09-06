Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 06.09.2025 (обновлено: 12:17 06.09.2025)
Подразделения "Центра" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 465 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 465 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики."Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 465 военнослужащих, танк, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Новопавловка, Зеленое, Муравка, Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 465 военнослужащих, танк, два автомобиля и два артиллерийских орудия", - говорится в сводке министерства.
