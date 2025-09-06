https://ria.ru/20250906/tekhnologii-2040159162.html

Эксперты назвали Сахалин пионером в использовании беспилотных технологий

Эксперты назвали Сахалин пионером в использовании беспилотных технологий - РИА Новости, 06.09.2025

Эксперты назвали Сахалин пионером в использовании беспилотных технологий

Представители компаний, участвующих в международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", отмечают роль Сахалина в развитии этой сферы,... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T10:46:00+03:00

2025-09-06T10:46:00+03:00

2025-09-06T10:46:00+03:00

сахалинская область

сахалин

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_0:134:3068:1860_1920x0_80_0_0_5942d2bf6d0dc1acaf8313c5c41123c1.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Представители компаний, участвующих в международном форуме беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", отмечают роль Сахалина в развитии этой сферы, сообщает правительство региона. "Сахалин действительно является пионером в части применения передовых беспилотных технологий. Буквально год назад мы с регионом провели масштабный эксперимент по тестированию единой системы идентификации беспилотников. После чего президент нашей страны дал поручение внедрить эту систему. То есть мы наблюдаем эффект масштабирования передовых технологий, которые были впервые применены здесь", - цитирует пресс-служба слова гендиректора АО "ГЛОНАСС" Алексея Райкевича. Губернатор Валерий Лимаренко посетил ситуационный центр управления полетами, где компания ZALA продемонстрировала работу системы связи и навигации нового поколения "Геокосмос". Представитель компании рассказал главе региона, что свою разработку специалисты впервые демонстрируют для большой аудиторию на сахалинском форуме. "Система в целях специальной военной операции уже используется больше года. Она фактически является наземным аналогом Starlink. "Геокосмос" позволяет обеспечить навигацию и связь по всему острову, в том числе в прибрежных водах, организовать единый центр управления, куда будет выведена информация со всех беспилотников, находящихся в воздушном пространстве", - отметил специалист компании. По данным пресс-службы правительства, в первый день форума власти Сахалинской области подписали с отечественными разработчиками дронов соглашения о сотрудничестве. С ИТ-компанией Sitronics KT, которая является разработчиком наукоемких и морских решений, регион будет реализовывать проекты в сфере развития автономной навигации и безэкипажного судовождения, морских робототехнических комплексов, включая безэкипажные катера. Компания "Аэромакс" (входит в АФК "Система") поможет внедрить беспилотники в аэрологистику и мониторинг инфраструктуры на островах. "Планируется создание опытных зон, где беспилотники будут фиксировать дефекты дорожного полотна, отслеживать транспортный поток, выявлять акты вандализма на объектах инфраструктуры и диагностировать состояние ЛЭП. Сбор данных с применением искусственного интеллекта позволит повысить точность анализа и сократить сроки планирования ремонтов", - отмечает пресс-служба. По мнению основателя и совладельца АФК "Система" Владимира Евтушенкова, инициативы губернатора Валерия Лимаренко дадут толчок использованию дронов в гражданской жизни. "Сегодня Россия действительно передовая страна в области применения беспилотников. Однако использования дронов в гражданской промышленности еще нет. Наша задача – разработать стандарты и единые платформы, чтобы беспилотники применяли и большие компании, и маленькие, которые в принципе не могут пробиться на рынок", - приводит пресс-служба слова Евтушенкова. Международный форум беспилотных аппаратов всех сред "Крылья Сахалина", который является выездной площадкой Восточного экономического форума, пройдет 6-8 сентября с участием спикеров и экспертов из 19 стран мира. Свою продукцию на выставке представили 19 компаний. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250903/limarenko-2039377557.html

сахалинская область

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сахалинская область, сахалин, вэф-2025