ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет ведомство, поражение было нанесено в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка и Сеньково в Харьковской области, а также Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

