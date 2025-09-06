https://ria.ru/20250906/svo-2040163866.html
ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада"
ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 06.09.2025
ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада"
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T12:08:00+03:00
2025-09-06T12:08:00+03:00
2025-09-06T12:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08328a5bf0a3701928b858eb3a1dcb0a.jpg
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.Как уточняет ведомство, поражение было нанесено в районах населённых пунктов Купянск, Благодатовка и Сеньково в Харьковской области, а также Кировск в Донецкой Народной Республике."Потери ВСУ составили до 240 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040156316.html
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_704dc2eb4849e17e2c8737a7747bcee7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 240 боевиков в зоне действий "Запада"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 240 военных в зоне действий "Запада"