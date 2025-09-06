https://ria.ru/20250906/ssha-2040138319.html

В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву

МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина о встрече в Москве связан с позицией европейских политиков, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакает оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется (на Украине. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам эксперта, Зеленский находится в трудном положении и может рассчитывать лишь на своих западных покровителей, которые ему, вероятно, посоветовали остаться в Киеве."Европа и США не имеют возможности принудить Россию к чему-либо, поэтому приходится действовать через Зеленского", — пояснил Дэвис.Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский в пятницу в интервью телеканалу ABC отказался от предложения, сославшись на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что Путин не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить о легитимности.

