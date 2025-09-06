Рейтинг@Mail.ru
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:26 06.09.2025 (обновлено: 09:42 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/ssha-2040138319.html
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву - РИА Новости, 06.09.2025
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву
Отказ Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина о встрече в Москве связан с позицией европейских политиков, такое мнение высказал... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T07:26:00+03:00
2025-09-06T09:42:00+03:00
в мире
россия
москва
сша
владимир зеленский
владимир путин
дэниел дэвис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина о встрече в Москве связан с позицией европейских политиков, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакает оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется (на Украине. — Прим. ред.)", — сказал он.По словам эксперта, Зеленский находится в трудном положении и может рассчитывать лишь на своих западных покровителей, которые ему, вероятно, посоветовали остаться в Киеве."Европа и США не имеют возможности принудить Россию к чему-либо, поэтому приходится действовать через Зеленского", — пояснил Дэвис.Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский в пятницу в интервью телеканалу ABC отказался от предложения, сославшись на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что Путин не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить о легитимности.
https://ria.ru/20250906/vstrecha-2040133738.html
https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040131292.html
https://ria.ru/20250906/zelenskiy-2040124680.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_124:0:2345:1666_1920x0_80_0_0_7b98b53b26edb18c104fd52f3010b510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, сша, владимир зеленский, владимир путин, дэниел дэвис
В мире, Россия, Москва, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дэниел Дэвис
В США объяснили отказ Зеленского от поездки в Москву

Дэвис: Зеленский отказывается ехать в Москву из-за позиции политиков в ЕС

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 cен — РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложения президента России Владимира Путина о встрече в Москве связан с позицией европейских политиков, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Проблема в том, что в Европе есть те, кто потакает оторванному от реальности Зеленскому, из-за чего тот, скорее всего, не поедет в Москву и, подчеркивая свою важность, останется (на Украине. — Прим. ред.)", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Киеве рассказали, что случится с Зеленским, если он не приедет в Москву
05:59
По словам эксперта, Зеленский находится в трудном положении и может рассчитывать лишь на своих западных покровителей, которые ему, вероятно, посоветовали остаться в Киеве.
"Европа и США не имеют возможности принудить Россию к чему-либо, поэтому приходится действовать через Зеленского", — пояснил Дэвис.
Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Зеленский ответил на предложение Путина приехать в Москву
05:06
Зеленский в пятницу в интервью телеканалу ABC отказался от предложения, сославшись на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке к встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что Путин не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить о легитимности.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
"Война!" Новое заявление Зеленского вызвало гнев в Европе
02:27
 
В миреРоссияМоскваСШАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДэниел Дэвис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала