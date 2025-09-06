https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040204429.html

Спецоперация, 6 сентября: военные ЧФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Спецоперация, 6 сентября: военные ЧФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Спецоперация, 6 сентября: военные ЧФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ

Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу.

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Силами Черноморского флота уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ, сообщило Минобороны РФ в субботу. Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли 1340 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Украина и помощь ЗападаКиев может получить американские управляемые ракеты воздушного базирования ERAM уже в октябре, пишет американский журнал Aviation Week & Space Technology. Премьер-министр Баварии и лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер признал, что бундесвер не готов к участию в потенциальном развертывании военных НАТО на территории Украины. Эстония направила подразделение кадровых военных и инструкторов-резервистов в Польшу для обучения украинских военных, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на командира эстонского подразделения капитана Сильвера Кульдкеппа. Словакия в рамках гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. Урегулирование конфликтаНормализация отношений России и США приведет к скорейшему урегулированию на Украине, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. С узурпатором власти на Украине Владимиром Зеленским диалог вести невозможно, заявил советник президента РФ, подчеркнул Антон Кобяков. Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву, при этом противоречиво заявив, что готов ко встрече "в любом формате". Украинская армия терпит неудачиЧисло случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год на 27% и достигло 45 449 случаев, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными украинских судебных органов. Мексиканское подразделение наемников Miquiztli Force ведет вербовку иностранцев в 3-ю отдельную штурмовую бригаду "Азов"*, выяснило РИА Новости по данным в соцсетях. ВСУ потеряли более половины живой силы штурмовых групп на сумском направлении в ходе провальных попыток контратак, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Командование 425-го отдельного штурмового полка ВСУ на харьковском направлении приказало уничтожить попытавшихся бежать с позиций украинских военных FPV-дронами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. ВСУ испытывают нехватку людей под Константиновкой, из-за чего многие украинские подразделения вынуждены отходить из лесополос на тыловые позиции, пытаясь избежать прямых стрелковых боестолкновений с ВС РФ, сообщил РИА Новости заместитель командира по боевому применению отдельного штурмового отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Вестер". Военнопленный ВСУ Николай Ступко рассказал на видео от Минобороны РФ, что из украинского центра подготовки военных сбежала почти половина мобилизованных.* Запрещенная в России террористическая организация

