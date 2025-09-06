Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Антоновском мосту
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 06.09.2025 (обновлено: 09:09 06.09.2025)
Боец рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Антоновском мосту
Боец рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Антоновском мосту - РИА Новости, 06.09.2025
Боец рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Антоновском мосту
Бойцы спецназа военной разведки группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости подробности операции по штурму Антоновского железнодорожного моста и ликвидации РИА Новости, 06.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа военной разведки группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости подробности операции по штурму Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей на нем диверсионно-разведывательной группы ВСУ. "У нас проникла ДРГ противника, которая закрепилась там, плотно заняли позиции. Мне нужно было пройти со своей группой в мост, максимально добыть развединформацию, и по согласованию, указанию вышестоящего командования, то есть своими силами, выбить либо уничтожить ДРГ противника", - сказал РИА Новости командир группы военной разведки "Днепра" с позывным "Монгол". Для подготовки и отработки действий спецназа по приказу командира батальона в кратчайшие сроки был сооружен макет моста, который бойцам предстояло взять штурмом. "Мы, когда подошли к мосту из "зеленки", мы заходили с первой опоры. Практически здесь противник данную опору разрушил. Получается, полотно и мост с технологическим тоннелем полуразрушенные находились под уклоном к земле. Нам пришлось проникнуть под разрушенные опоры и практически на руках подтянуться и зайти в мост", - сообщил военный. Украинская ДРГ заняла позиции в техническом тоннеле под железнодорожным полотном, на высоте от 15 до 25 метров над землей. "Противник находился практически с 15-й опоры и до конца, до 52-й. От 15-й до 52-й опоры у него было несколько наблюдательных пунктов, которые они укрепили, заложили металлом и, соответственно, нам отсюда убрали, чтобы мы к ним не подобрались, они убрали полы-решетки", - рассказал офицер с позывным "Монгол". Диверсанты ВСУ также заминировали весь тоннель и все подступы к нему. "Противник был сформирован, подготовлен. У них были баррикады. Соответственно, было сложновато", - рассказал снайпер подразделения разведки с позывным "Ровер". По информации разведчиков, непосредственно на мосту оборону держали 12 боевиков ВСУ. Кроме того, активное содействие им оказывали беспилотники, ПТУРы, минометы и артиллерия. Бойцов российского спецназа во время штурма прикрывали российские подразделения ударных БПЛА. "Когда мы слышали непосредственно "Бабу-Ягу", мы передавали информацию нашим бплашникам, и они непосредственно как бы прилетали и сбивали, причем успешно сбивали", - добавил боец с позывным "Ровер". В результате слаженных и высокопрофессиональных действий спецназа военной разведки группировки войск "Днепр" противник был полностью уничтожен, при этом группа спецназовцев во время боя потерь не понесла. "Части из них пыталась убежать, расчеты БПЛА их догнали… Все уничтожены", - сообщил разведчик с позывным "Дондос". "Противник никогда не дремлет. Но когда мы идем - они отступают. Я его (правый берег) уже видел, с конца моста и через прицел. Хотелось бы там, так сказать, и свои следы оставить", - подытожил агентству лично ликвидировавший двух украинских диверсантов на Антоновском мосту снайпер-разведчик с позывным "Колыван".
Боец рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Антоновском мосту

ВС России уничтожили ДРГ ВСУ, занявшую технический тоннель на Антоновском мосту

ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа военной разведки группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости подробности операции по штурму Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей на нем диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
"У нас проникла ДРГ противника, которая закрепилась там, плотно заняли позиции. Мне нужно было пройти со своей группой в мост, максимально добыть развединформацию, и по согласованию, указанию вышестоящего командования, то есть своими силами, выбить либо уничтожить ДРГ противника", - сказал РИА Новости командир группы военной разведки "Днепра" с позывным "Монгол".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Разведчик рассказал о подготовке перед штурмом Антоновского моста
06:03
Для подготовки и отработки действий спецназа по приказу командира батальона в кратчайшие сроки был сооружен макет моста, который бойцам предстояло взять штурмом.
"Мы, когда подошли к мосту из "зеленки", мы заходили с первой опоры. Практически здесь противник данную опору разрушил. Получается, полотно и мост с технологическим тоннелем полуразрушенные находились под уклоном к земле. Нам пришлось проникнуть под разрушенные опоры и практически на руках подтянуться и зайти в мост", - сообщил военный.
Украинская ДРГ заняла позиции в техническом тоннеле под железнодорожным полотном, на высоте от 15 до 25 метров над землей.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ
04:02
"Противник находился практически с 15-й опоры и до конца, до 52-й. От 15-й до 52-й опоры у него было несколько наблюдательных пунктов, которые они укрепили, заложили металлом и, соответственно, нам отсюда убрали, чтобы мы к ним не подобрались, они убрали полы-решетки", - рассказал офицер с позывным "Монгол".
Диверсанты ВСУ также заминировали весь тоннель и все подступы к нему.
"Противник был сформирован, подготовлен. У них были баррикады. Соответственно, было сложновато", - рассказал снайпер подразделения разведки с позывным "Ровер".
Украинские военнослужащие несут тело погибшего - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Боец рассказал об уничтожении наемников ВСУ на Константиновском направлении
4 сентября, 01:40
По информации разведчиков, непосредственно на мосту оборону держали 12 боевиков ВСУ. Кроме того, активное содействие им оказывали беспилотники, ПТУРы, минометы и артиллерия. Бойцов российского спецназа во время штурма прикрывали российские подразделения ударных БПЛА.
"Когда мы слышали непосредственно "Бабу-Ягу", мы передавали информацию нашим бплашникам, и они непосредственно как бы прилетали и сбивали, причем успешно сбивали", - добавил боец с позывным "Ровер".
В результате слаженных и высокопрофессиональных действий спецназа военной разведки группировки войск "Днепр" противник был полностью уничтожен, при этом группа спецназовцев во время боя потерь не понесла.
"Части из них пыталась убежать, расчеты БПЛА их догнали… Все уничтожены", - сообщил разведчик с позывным "Дондос".
"Противник никогда не дремлет. Но когда мы идем - они отступают. Я его (правый берег) уже видел, с конца моста и через прицел. Хотелось бы там, так сказать, и свои следы оставить", - подытожил агентству лично ликвидировавший двух украинских диверсантов на Антоновском мосту снайпер-разведчик с позывным "Колыван".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Боец "Ахмата" рассказал о положении ВСУ в Серебрянском лесничестве
4 сентября, 11:13
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
