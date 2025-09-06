https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040137946.html

Боец рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Антоновском мосту

Боец рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Антоновском мосту - РИА Новости, 06.09.2025

Боец рассказал об уничтожении ДРГ ВСУ на Антоновском мосту

Бойцы спецназа военной разведки группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости подробности операции по штурму Антоновского железнодорожного моста и ликвидации РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T07:23:00+03:00

2025-09-06T07:23:00+03:00

2025-09-06T09:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040143322_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3a2718d5121f0322871d9ac607bec590.jpg

ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа военной разведки группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости подробности операции по штурму Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей на нем диверсионно-разведывательной группы ВСУ. "У нас проникла ДРГ противника, которая закрепилась там, плотно заняли позиции. Мне нужно было пройти со своей группой в мост, максимально добыть развединформацию, и по согласованию, указанию вышестоящего командования, то есть своими силами, выбить либо уничтожить ДРГ противника", - сказал РИА Новости командир группы военной разведки "Днепра" с позывным "Монгол". Для подготовки и отработки действий спецназа по приказу командира батальона в кратчайшие сроки был сооружен макет моста, который бойцам предстояло взять штурмом. "Мы, когда подошли к мосту из "зеленки", мы заходили с первой опоры. Практически здесь противник данную опору разрушил. Получается, полотно и мост с технологическим тоннелем полуразрушенные находились под уклоном к земле. Нам пришлось проникнуть под разрушенные опоры и практически на руках подтянуться и зайти в мост", - сообщил военный. Украинская ДРГ заняла позиции в техническом тоннеле под железнодорожным полотном, на высоте от 15 до 25 метров над землей. "Противник находился практически с 15-й опоры и до конца, до 52-й. От 15-й до 52-й опоры у него было несколько наблюдательных пунктов, которые они укрепили, заложили металлом и, соответственно, нам отсюда убрали, чтобы мы к ним не подобрались, они убрали полы-решетки", - рассказал офицер с позывным "Монгол". Диверсанты ВСУ также заминировали весь тоннель и все подступы к нему. "Противник был сформирован, подготовлен. У них были баррикады. Соответственно, было сложновато", - рассказал снайпер подразделения разведки с позывным "Ровер". По информации разведчиков, непосредственно на мосту оборону держали 12 боевиков ВСУ. Кроме того, активное содействие им оказывали беспилотники, ПТУРы, минометы и артиллерия. Бойцов российского спецназа во время штурма прикрывали российские подразделения ударных БПЛА. "Когда мы слышали непосредственно "Бабу-Ягу", мы передавали информацию нашим бплашникам, и они непосредственно как бы прилетали и сбивали, причем успешно сбивали", - добавил боец с позывным "Ровер". В результате слаженных и высокопрофессиональных действий спецназа военной разведки группировки войск "Днепр" противник был полностью уничтожен, при этом группа спецназовцев во время боя потерь не понесла. "Части из них пыталась убежать, расчеты БПЛА их догнали… Все уничтожены", - сообщил разведчик с позывным "Дондос". "Противник никогда не дремлет. Но когда мы идем - они отступают. Я его (правый берег) уже видел, с конца моста и через прицел. Хотелось бы там, так сказать, и свои следы оставить", - подытожил агентству лично ликвидировавший двух украинских диверсантов на Антоновском мосту снайпер-разведчик с позывным "Колыван".

https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040134116.html

https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040129025.html

https://ria.ru/20250904/spetsoperatsiya-2039527225.html

https://ria.ru/20250904/vsu-2039620944.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Боец о штурме Антоновского железнодорожного моста Бойцы спецназа военной разведки группировки войск "Днепр" рассказали РИА Новости подробности операции по штурму Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей на нем диверсионно-разведывательной группы ВСУ. 2025-09-06T07:23 true PT5M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины