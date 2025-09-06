https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040134371.html
ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.09.2025
ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР
Подразделения Южной группировки войск лишили украинские формирования западной техники контрбатарейной борьбы - расчеты FPV-дронов уничтожили радиолокационную... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T06:05:00+03:00
2025-09-06T06:05:00+03:00
2025-09-06T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_7dd04d7654e53f1e5857ed7763423d81.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск лишили украинские формирования западной техники контрбатарейной борьбы - расчеты FPV-дронов уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Станция, замаскированная в одной из лесополос, была выявлена и поражена точным попаданием ударного беспилотника. В результате противник лишился возможности отслеживать позиции российской артиллерии… Операторы FPV-дронов также уничтожили замаскированный пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника", - говорится в сообщении. По данным Минобороны, всего за сутки подразделения Южной группировки войск поразили более десяти пунктов управления беспилотниками ВСУ.
https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040134116.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716799_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_e078ced82670e1491d4ff5c2967da4c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР