ВС России уничтожили станцию контрбатарейной борьбы ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск лишили украинские формирования западной техники контрбатарейной борьбы - расчеты FPV-дронов уничтожили радиолокационную станцию AN/TPQ-50 в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Станция, замаскированная в одной из лесополос, была выявлена и поражена точным попаданием ударного беспилотника. В результате противник лишился возможности отслеживать позиции российской артиллерии… Операторы FPV-дронов также уничтожили замаскированный пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника", - говорится в сообщении. По данным Минобороны, всего за сутки подразделения Южной группировки войск поразили более десяти пунктов управления беспилотниками ВСУ.

безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины