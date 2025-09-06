Рейтинг@Mail.ru
12:45 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/sotrudnichestvo-2040166026.html
Епифанова заявила о стремлении стран АТР к сотрудничеству с Россией
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона всё активнее стремятся к сотрудничеству с Россией, особое внимание уделяется совершенствованию транспортной инфраструктуры и укреплению энергетического партнёрства, сказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. Азия окончательно забрала себе все функции Запада, и лет через пять Западная Европа будет не нужна даже как рынок сбыта, заявил ранее советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "Страны Азиатско-Тихоокеанского региона всё активнее стремятся к расширению сотрудничества с Россией, уделяя особое внимание совершенствованию транспортной инфраструктуры и укреплению энергетического партнёрства. Россия, являясь не просто поставщиком энергоносителей, но и важным транзитным центром, последовательно укрепляет многосторонние связи через существующие региональные механизмы", - отметила Епифанова. По ее словам, инновационное развитие охватывает различные области: от цифровой трансформации экономики до применения экологичных технологий и воплощения проектов устойчивого роста. "Одновременное укрепление политических и экономических связей формирует надёжную базу для долгосрочного взаимодействия между государствами. Приоритетное значение придаётся межрегиональному сотрудничеству, созданию эффективных транспортных коридоров и развитию финансового партнёрства, в том числе в сфере новых платёжных систем", - добавила она. Ключевым элементом устойчивого развития остаётся приверженность принципам справедливого диалога и учёта интересов всех участников интеграционных процессов, сказала Епифанова. "Плодотворное взаимодействие в сфере региональной безопасности, нераспространения вооружений и борьбы с климатическими изменениями способствует укреплению взаимного доверия и совместной работе над проектами по снижению углеродного следа", - заключила политик. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, азия, ольга епифанова, вэф-2025
Россия, Азия, Ольга Епифанова, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОльга Епифанова
Ольга Епифанова. Архивное фото
