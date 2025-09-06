На ВЭФ-2025 подписаны соглашения на сумму 6,051 триллиона рублей

Рейтинг@Mail.ru
05:27 06.09.2025 (обновлено: 09:39 06.09.2025)
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков."Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия, владивосток, антон кобяков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Россия, Владивосток, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Антон Кобяков
Антон Кобяков
© РИА Новости / Александр Вильф
Антон Кобяков. Архивное фото
Антон Кобяков. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Антон Кобяков
В ВЭФ-2025 приняли участие более восьми тысяч человек, сообщил Кобяков
Россия Владивосток Антон Кобяков Дальневосточный федеральный университет ВЭФ-2025
 
 
