На ВЭФ-2025 подписаны соглашения на сумму 6,051 триллиона рублей

https://ria.ru/20250906/soglasheniya-2040132388.html

На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, сообщил советник... РИА Новости, 06.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. На ВЭФ-2025 подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков."Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

