В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве

В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве - РИА Новости, 09.09.2025

В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве

В рамках программы "Моя школа" в Москве обустроено 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В рамках программы "Моя школа" в Москве обустроено 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Благоустроили пришкольные территории в рамках масштабной программы "Моя школа"... Обустроили 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей. Создали зоны тихого отдыха, установили современные энергосберегающие фонари и камеры видеонаблюдения", - написал он в мессенджере Max. Собянин отметил, что к началу учебного года были подготовлены пространства 51 реконструированной школы общей площадью больше 80 гектаров. Кроме того, около учебных зданий появилось всё необходимое для физического развития ребят: полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, спортивные тренажёры, площадки для занятий по строевой подготовке и не только. По словам мэра, сделаны удобные парковки для велосипедов и самокатов, понятную систему навигации, на всех территориях разбили газон, а в осенне-зимний период будут высажены деревья.

москва

2025

Новости

