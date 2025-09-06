https://ria.ru/20250906/sobyanin-2040759767.html
В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве
В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве - РИА Новости, 09.09.2025
В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве
В рамках программы "Моя школа" в Москве обустроено 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-06T12:23:00+03:00
2025-09-06T12:23:00+03:00
2025-09-09T18:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6d217b00d5e55c62b4ae3d32b635bc.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В рамках программы "Моя школа" в Москве обустроено 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Благоустроили пришкольные территории в рамках масштабной программы "Моя школа"... Обустроили 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей. Создали зоны тихого отдыха, установили современные энергосберегающие фонари и камеры видеонаблюдения", - написал он в мессенджере Max. Собянин отметил, что к началу учебного года были подготовлены пространства 51 реконструированной школы общей площадью больше 80 гектаров. Кроме того, около учебных зданий появилось всё необходимое для физического развития ребят: полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, спортивные тренажёры, площадки для занятий по строевой подготовке и не только. По словам мэра, сделаны удобные парковки для велосипедов и самокатов, понятную систему навигации, на всех территориях разбили газон, а в осенне-зимний период будут высажены деревья.
https://ria.ru/20250904/moskva-2040049540.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_793356b2b066cdb325f0cd244e2ff87b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве
Собянин: в рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В рамках программы "Моя школа" в Москве обустроено 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Благоустроили пришкольные территории в рамках масштабной программы "Моя школа"... Обустроили 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей. Создали зоны тихого отдыха, установили современные энергосберегающие фонари и камеры видеонаблюдения", - написал он в мессенджере Max.
Собянин отметил, что к началу учебного года были подготовлены пространства 51 реконструированной школы общей площадью больше 80 гектаров.
Кроме того, около учебных зданий появилось всё необходимое для физического развития ребят: полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, спортивные тренажёры, площадки для занятий по строевой подготовке и не только. По словам мэра, сделаны удобные парковки для велосипедов и самокатов, понятную систему навигации, на всех территориях разбили газон, а в осенне-зимний период будут высажены деревья.