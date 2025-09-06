Рейтинг@Mail.ru
В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве - РИА Новости, 09.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:23 06.09.2025 (обновлено: 18:24 09.09.2025)
https://ria.ru/20250906/sobyanin-2040759767.html
В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве
В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве - РИА Новости, 09.09.2025
В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве
В рамках программы "Моя школа" в Москве обустроено 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-06T12:23:00+03:00
2025-09-09T18:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6d217b00d5e55c62b4ae3d32b635bc.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В рамках программы "Моя школа" в Москве обустроено 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Благоустроили пришкольные территории в рамках масштабной программы "Моя школа"... Обустроили 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей. Создали зоны тихого отдыха, установили современные энергосберегающие фонари и камеры видеонаблюдения", - написал он в мессенджере Max. Собянин отметил, что к началу учебного года были подготовлены пространства 51 реконструированной школы общей площадью больше 80 гектаров. Кроме того, около учебных зданий появилось всё необходимое для физического развития ребят: полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, спортивные тренажёры, площадки для занятий по строевой подготовке и не только. По словам мэра, сделаны удобные парковки для велосипедов и самокатов, понятную систему навигации, на всех территориях разбили газон, а в осенне-зимний период будут высажены деревья.
https://ria.ru/20250904/moskva-2040049540.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_793356b2b066cdb325f0cd244e2ff87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
В рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве

Собянин: в рамках программы "Моя школа" обустроено 110 детских площадок в Москве

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМэр Москвы Собянин
Мэр Москвы Собянин - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Собянин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В рамках программы "Моя школа" в Москве обустроено 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Благоустроили пришкольные территории в рамках масштабной программы "Моя школа"... Обустроили 110 детских площадок с наполнением в зависимости от возраста детей. Создали зоны тихого отдыха, установили современные энергосберегающие фонари и камеры видеонаблюдения", - написал он в мессенджере Max.
Собянин отметил, что к началу учебного года были подготовлены пространства 51 реконструированной школы общей площадью больше 80 гектаров.
Кроме того, около учебных зданий появилось всё необходимое для физического развития ребят: полосы препятствий, беговые дорожки, прыжковые ямы, спортивные тренажёры, площадки для занятий по строевой подготовке и не только. По словам мэра, сделаны удобные парковки для велосипедов и самокатов, понятную систему навигации, на всех территориях разбили газон, а в осенне-зимний период будут высажены деревья.
Плановая промывка - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
В Москве в День города промоют около двух тысяч инженерных сооружений
4 сентября, 09:06
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала