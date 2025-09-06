Рейтинг@Mail.ru
Словакия не будет отправлять военных на Украину, заявил Фицо - РИА Новости, 06.09.2025
13:54 06.09.2025
Словакия не будет отправлять военных на Украину, заявил Фицо
Словакия не будет отправлять военных на Украину, заявил Фицо - РИА Новости, 06.09.2025
Словакия не будет отправлять военных на Украину, заявил Фицо
Словакия в рамках гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие, заявил премьер-министр... РИА Новости, 06.09.2025
в мире
украина
словакия
роберт фицо
нато
БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Словакия в рамках гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу. По его словам, республика не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если в конце концов будут достигнуты договоренности о каких-либо гарантиях безопасности для Украины. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий. Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
украина
словакия
в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, НАТО
Словакия не будет отправлять военных на Украину, заявил Фицо

Фицо: Словакия не будет отправлять войска на Украину при гарантиях безопасности

БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Словакия в рамках гарантий безопасности не будет отправлять своих военных на Украину, но готова оказывать логистическое содействие, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Словакия не будет размещать на территории Украины никаких военных, с другой стороны Словакия важна с точки зрения логистики, поэтому, если логистически мы сможем помочь при этих гарантиях безопасности, то мы готовы", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" в субботу.
По его словам, республика не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если в конце концов будут достигнуты договоренности о каких-либо гарантиях безопасности для Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
