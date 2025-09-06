Рейтинг@Mail.ru
Эксперт высказался о переговорах между правительством Сирии и курдами
16:38 06.09.2025
Эксперт высказался о переговорах между правительством Сирии и курдами
Эксперт высказался о переговорах между правительством Сирии и курдами
Переговоры между правительством Сирии и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) проходят сложно и могут зайти в тупик, заявил РИА Новости эксперт... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T16:38:00+03:00
2025-09-06T16:39:00+03:00
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Переговоры между правительством Сирии и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) проходят сложно и могут зайти в тупик, заявил РИА Новости эксперт по курдским вопросам Мухаммед аль-Хусейн. В августе власти Сирии отказались от участия в переговорах с СДС в Париже из-за конференции на северо-востоке Сирии, участники которой выступили с призывом разработать новую конституцию страны и создать децентрализованную систему управления. Глава курдского движения "Тадждид" и представитель "Сирийского демократического совета" Заркар Касем заявил РИА Новости, что переговоры между курдами и правительством Сирии должны проходить за пределами страны при международной поддержке. "Переговорный процесс замедлился. Начались отходы от проведения переговоров, за которыми следовали прерывистые раунды переговоров, что осложнило переговорный путь и поставило его на грань тупика", - сказал аль-Хусейн. Эксперт подчеркнул, что в ходе предыдущих раундов переговоров сирийские власти показывали желание распустить все гражданские и военные институты курдской автономии на северо-востоке Сирии, в то время как курды считают, что интеграция должна проходить без ликвидации их институтов. По его мнению, доверие между сторонами переговоров было утрачено, а практическая реализация прежних договоренностей застопорилась на фоне противоречий между сторонами и международного и регионального вмешательства. "Региональное вмешательство, особенно со стороны Турции, и международное со стороны, в первую очередь, США и в меньшей степени Франции повлияли на переговорный процесс. Начался новый этап, в ходе которого ни стали оказывать давление на обе стороны и пытаться ослабить позицию (курдской – ред.) автономии и не допустить какую-либо формулу, которая может принести выгоду СДС", - добавил аль-Хусейн. Руководство курдских СДС подписало в начале марта соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. В рамках соглашения стороны достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Эксперт высказался о переговорах между правительством Сирии и курдами

Аль-Хусейн: переговоры между правительством Сирии и курдами на грани тупика

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Переговоры между правительством Сирии и курдскими "Сирийскими демократическими силами" (СДС) проходят сложно и могут зайти в тупик, заявил РИА Новости эксперт по курдским вопросам Мухаммед аль-Хусейн.
В августе власти Сирии отказались от участия в переговорах с СДС в Париже из-за конференции на северо-востоке Сирии, участники которой выступили с призывом разработать новую конституцию страны и создать децентрализованную систему управления. Глава курдского движения "Тадждид" и представитель "Сирийского демократического совета" Заркар Касем заявил РИА Новости, что переговоры между курдами и правительством Сирии должны проходить за пределами страны при международной поддержке.
"Переговорный процесс замедлился. Начались отходы от проведения переговоров, за которыми следовали прерывистые раунды переговоров, что осложнило переговорный путь и поставило его на грань тупика", - сказал аль-Хусейн.
Эксперт подчеркнул, что в ходе предыдущих раундов переговоров сирийские власти показывали желание распустить все гражданские и военные институты курдской автономии на северо-востоке Сирии, в то время как курды считают, что интеграция должна проходить без ликвидации их институтов.
По его мнению, доверие между сторонами переговоров было утрачено, а практическая реализация прежних договоренностей застопорилась на фоне противоречий между сторонами и международного и регионального вмешательства.
"Региональное вмешательство, особенно со стороны Турции, и международное со стороны, в первую очередь, США и в меньшей степени Франции повлияли на переговорный процесс. Начался новый этап, в ходе которого ни стали оказывать давление на обе стороны и пытаться ослабить позицию (курдской – ред.) автономии и не допустить какую-либо формулу, которая может принести выгоду СДС", - добавил аль-Хусейн.
Руководство курдских СДС подписало в начале марта соглашение с официальной сирийской властью в Дамаске об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, включая пограничные переходы, аэропорты, нефтегазовые месторождения. В рамках соглашения стороны достигли договоренности о прекращении огня на всей территории САР.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
