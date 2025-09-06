https://ria.ru/20250906/sezon-2040129738.html

Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону

Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону - РИА Новости, 06.09.2025

Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону

В Тюменской области высокая готовность к новому отопительному сезону, сообщает информационный центр правительства региона.

ТЮМЕНЬ, 6 сен - РИА Новости. В Тюменской области высокая готовность к новому отопительному сезону, сообщает информационный центр правительства региона. "В Тюменской области высокая готовность к отопительному сезону… Необходимо подготовить 1336 котельных и более 27,5 тысячи километров сетей. По котельным работы уже выполнены на 98,6%. На 99,5% проверены и подготовлены тепловые сети", - говорится в сообщении. По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства, в регионе вместо плановых 25 километров ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении заменены на новые 29 километров, "это серьезный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений", отмечают в профильном департаменте. Отмечается, что к началу сентября готовность жилого фонда в Тюменской области оценивается в 94,1%. При этом у обслуживающих организаций есть ещё десять дней, чтобы завершить эти работы. На ТЭЦ и котельных сформированы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива. В преддверии сезона предприятия проводят учения персонала, на которых отрабатывают ситуации по устранению аварий и ремонту оборудования. Субъекты электроэнергетики Тюменской области провели более полутысячи противоаварийных учений.

