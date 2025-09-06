Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону - РИА Новости, 06.09.2025
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
04:27 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/sezon-2040129738.html
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону - РИА Новости, 06.09.2025
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону
В Тюменской области высокая готовность к новому отопительному сезону, сообщает информационный центр правительства региона.
2025-09-06T04:27:00+03:00
2025-09-06T04:27:00+03:00
тюменская область
жкх
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973634701_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3bfaa60609a51806ca1a1f1cce272195.jpg
ТЮМЕНЬ, 6 сен - РИА Новости. В Тюменской области высокая готовность к новому отопительному сезону, сообщает информационный центр правительства региона. "В Тюменской области высокая готовность к отопительному сезону… Необходимо подготовить 1336 котельных и более 27,5 тысячи километров сетей. По котельным работы уже выполнены на 98,6%. На 99,5% проверены и подготовлены тепловые сети", - говорится в сообщении. По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства, в регионе вместо плановых 25 километров ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении заменены на новые 29 километров, "это серьезный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений", отмечают в профильном департаменте. Отмечается, что к началу сентября готовность жилого фонда в Тюменской области оценивается в 94,1%. При этом у обслуживающих организаций есть ещё десять дней, чтобы завершить эти работы. На ТЭЦ и котельных сформированы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива. В преддверии сезона предприятия проводят учения персонала, на которых отрабатывают ситуации по устранению аварий и ремонту оборудования. Субъекты электроэнергетики Тюменской области провели более полутысячи противоаварийных учений.
https://ria.ru/20250828/zhkkh-2038174718.html
https://ria.ru/20250903/moor-2039455432.html
тюменская область
жкх, тюменская область
Тюменская область, ЖКХ, Тюменская область
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону

Правительство Тюменской области заявило о готовности к отопительному сезону

© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени
Панорама Тюмени - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© iStock.com / SergeyVButorin
Панорама Тюмени. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЮМЕНЬ, 6 сен - РИА Новости. В Тюменской области высокая готовность к новому отопительному сезону, сообщает информационный центр правительства региона.
Тюменской области высокая готовность к отопительному сезону… Необходимо подготовить 1336 котельных и более 27,5 тысячи километров сетей. По котельным работы уже выполнены на 98,6%. На 99,5% проверены и подготовлены тепловые сети", - говорится в сообщении.
Около 3,4 млрд руб получит Тюменская область на проекты ЖКХ
Около 3,4 млрд руб получит Тюменская область на проекты ЖКХ
28 августа, 19:09
По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства, в регионе вместо плановых 25 километров ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении заменены на новые 29 километров, "это серьезный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений", отмечают в профильном департаменте.
Отмечается, что к началу сентября готовность жилого фонда в Тюменской области оценивается в 94,1%. При этом у обслуживающих организаций есть ещё десять дней, чтобы завершить эти работы. На ТЭЦ и котельных сформированы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива.
В преддверии сезона предприятия проводят учения персонала, на которых отрабатывают ситуации по устранению аварий и ремонту оборудования. Субъекты электроэнергетики Тюменской области провели более полутысячи противоаварийных учений.
Тюменская область запустила информационный проект о мошенничестве
Тюменская область запустила информационный проект о мошенничестве
3 сентября, 17:21
 
Тюменская областьЖКХТюменская область
 
 
