https://ria.ru/20250906/sezon-2040129738.html
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону - РИА Новости, 06.09.2025
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону
В Тюменской области высокая готовность к новому отопительному сезону, сообщает информационный центр правительства региона. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T04:27:00+03:00
2025-09-06T04:27:00+03:00
2025-09-06T04:27:00+03:00
тюменская область
жкх
тюменская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973634701_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_3bfaa60609a51806ca1a1f1cce272195.jpg
ТЮМЕНЬ, 6 сен - РИА Новости. В Тюменской области высокая готовность к новому отопительному сезону, сообщает информационный центр правительства региона. "В Тюменской области высокая готовность к отопительному сезону… Необходимо подготовить 1336 котельных и более 27,5 тысячи километров сетей. По котельным работы уже выполнены на 98,6%. На 99,5% проверены и подготовлены тепловые сети", - говорится в сообщении. По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства, в регионе вместо плановых 25 километров ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении заменены на новые 29 километров, "это серьезный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений", отмечают в профильном департаменте. Отмечается, что к началу сентября готовность жилого фонда в Тюменской области оценивается в 94,1%. При этом у обслуживающих организаций есть ещё десять дней, чтобы завершить эти работы. На ТЭЦ и котельных сформированы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива. В преддверии сезона предприятия проводят учения персонала, на которых отрабатывают ситуации по устранению аварий и ремонту оборудования. Субъекты электроэнергетики Тюменской области провели более полутысячи противоаварийных учений.
https://ria.ru/20250828/zhkkh-2038174718.html
https://ria.ru/20250903/moor-2039455432.html
тюменская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/13/1973634701_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_49fefd1d280dd219d3832ea4b42d0972.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, тюменская область
Тюменская область, ЖКХ, Тюменская область
Тюменская область заявила о готовности к отопительному сезону
Правительство Тюменской области заявило о готовности к отопительному сезону
ТЮМЕНЬ, 6 сен - РИА Новости. В Тюменской области высокая готовность к новому отопительному сезону, сообщает информационный центр правительства региона.
"В Тюменской области
высокая готовность к отопительному сезону… Необходимо подготовить 1336 котельных и более 27,5 тысячи километров сетей. По котельным работы уже выполнены на 98,6%. На 99,5% проверены и подготовлены тепловые сети", - говорится в сообщении.
По данным департамента жилищно-коммунального хозяйства, в регионе вместо плановых 25 километров ветхих тепловых сетей в двухтрубном исполнении заменены на новые 29 километров, "это серьезный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений", отмечают в профильном департаменте.
Отмечается, что к началу сентября готовность жилого фонда в Тюменской области оценивается в 94,1%. При этом у обслуживающих организаций есть ещё десять дней, чтобы завершить эти работы. На ТЭЦ и котельных сформированы сверхнормативные запасы твердого и жидкого топлива.
В преддверии сезона предприятия проводят учения персонала, на которых отрабатывают ситуации по устранению аварий и ремонту оборудования. Субъекты электроэнергетики Тюменской области провели более полутысячи противоаварийных учений.