Ефимов: 7,7 тысячи рабочих мест появится в Зеленограде благодаря КРТ

Ефимов: 7,7 тысячи рабочих мест появится в Зеленограде благодаря КРТ

2025-09-06T12:12:00+03:00

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На юго-востоке Москвы, В Зеленограде благодаря трем проектам КРТ появится около 7,7 тысячи рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что в рамках этих проектов реорганизуют 30,8 гектара территорий. Всего там возведут свыше полумиллиона квадратных метров недвижимости."При этом около 70 процентов застройки – свыше 380,5 тысячи квадратных метров – придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры. Там, в частности, будут возведены современные инновационные предприятия, офисно-деловые центры, объекты образования и спорта. В результате это позволит создать в Зеленограде около 7,7 тысячи дополнительных рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На площадке бывшей промзоны "Алабушево" планируют создать более 180 тысяч "квадратов" промышленно-производственных помещений и общественно-деловой недвижимости. К проекту привлекут коммерческие застройщики и инвесторы, добавляется в пресс-релизе.В рамках второго проекта на этой же территории возведут 2,5 тысячи квадратных метров офисно-деловой недвижимости. Это позволит обеспечить 250 рабочих мест.

