Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: 7,7 тысячи рабочих мест появится в Зеленограде благодаря КРТ - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/rossiya-2040064398.html
Ефимов: 7,7 тысячи рабочих мест появится в Зеленограде благодаря КРТ
Ефимов: 7,7 тысячи рабочих мест появится в Зеленограде благодаря КРТ - РИА Новости, 06.09.2025
Ефимов: 7,7 тысячи рабочих мест появится в Зеленограде благодаря КРТ
На юго-востоке Москвы, В Зеленограде благодаря трем проектам КРТ появится около 7,7 тысячи рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T12:12:00+03:00
2025-09-06T12:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_ef007d8e84c56f5939deb5096163ea14.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На юго-востоке Москвы, В Зеленограде благодаря трем проектам КРТ появится около 7,7 тысячи рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он добавил, что в рамках этих проектов реорганизуют 30,8 гектара территорий. Всего там возведут свыше полумиллиона квадратных метров недвижимости."При этом около 70 процентов застройки – свыше 380,5 тысячи квадратных метров – придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры. Там, в частности, будут возведены современные инновационные предприятия, офисно-деловые центры, объекты образования и спорта. В результате это позволит создать в Зеленограде около 7,7 тысячи дополнительных рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.На площадке бывшей промзоны "Алабушево" планируют создать более 180 тысяч "квадратов" промышленно-производственных помещений и общественно-деловой недвижимости. К проекту привлекут коммерческие застройщики и инвесторы, добавляется в пресс-релизе.В рамках второго проекта на этой же территории возведут 2,5 тысячи квадратных метров офисно-деловой недвижимости. Это позволит обеспечить 250 рабочих мест.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2035996799_269:0:2544:1706_1920x0_80_0_0_5f67fe2bd65b862d6c191943a2a79c3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: 7,7 тысячи рабочих мест появится в Зеленограде благодаря КРТ

Ефимов: 7,7 тысячи рабочих мест появится в Зеленограде благодаря проектам КРТ

© Градостроительный комплекс МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Градостроительный комплекс Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. На юго-востоке Москвы, В Зеленограде благодаря трем проектам КРТ появится около 7,7 тысячи рабочих мест, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он добавил, что в рамках этих проектов реорганизуют 30,8 гектара территорий. Всего там возведут свыше полумиллиона квадратных метров недвижимости.
"При этом около 70 процентов застройки – свыше 380,5 тысячи квадратных метров – придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры. Там, в частности, будут возведены современные инновационные предприятия, офисно-деловые центры, объекты образования и спорта. В результате это позволит создать в Зеленограде около 7,7 тысячи дополнительных рабочих мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
На площадке бывшей промзоны "Алабушево" планируют создать более 180 тысяч "квадратов" промышленно-производственных помещений и общественно-деловой недвижимости. К проекту привлекут коммерческие застройщики и инвесторы, добавляется в пресс-релизе.
В рамках второго проекта на этой же территории возведут 2,5 тысячи квадратных метров офисно-деловой недвижимости. Это позволит обеспечить 250 рабочих мест.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала