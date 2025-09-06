Алиханов рассказал о финансировании производства медизделий в России
Алиханов: на разработку и производство медизделий в РФ выделяется 900 млн рублей
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2025, что в России ежегодно выделяется 900 миллионов рублей в рамках федерального проекта на разработку и производство наиболее востребованных медицинских изделий.
"Для производителей медицинской техники существуют различные меры поддержки, включающие гранты на разработку документации, субсидии на разработку радиоэлектронных модулей, а также льготные займы ФРП. Кроме того, в рамках федерального проекта "Развитие производства наиболее востребованных лекарственных препаратов и медицинских изделий" предусмотрено ежегодное финансирование в размере 900 миллионов рублей, которое будет направлено на разработку и производство наиболее востребованных медицинских изделий", — сказал министр.
Алиханов отметил, что отечественные производители медицинской техники используют российские печатные платы, осуществляют поверхностный монтаж элементной базы, сборку и тестирование готового изделия, а также углубляют локализацию за счет использования российских материалов, корпусных деталей и разработки собственного ПО.
"Безусловно, часть компонентов иностранного происхождения. В целях стимулирования производителей к локализации мы переводим требования по признанию "российскости" к балльной системе оценки", — добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
