Россия предложит альтернативу голливудским ценностям, заявил Мединский
Россия предложит альтернативу голливудским ценностям, заявил Мединский
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия вместе со странами Глобального Юга предложит альтернативу голливудским ценностям в мире кино с этническими и гендерными квотами, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. Мединский вместе с режиссером Никитой Михалковым и кинематографистами из Китая принял участие в презентации кинопремии "Бриллиантовая бабочка". "Главный принцип – отказ от навязанных голливудских квот гендерного, этнического и прочего разнообразия. К сожалению, эти требования были приняты "Оскаром" в 2020-м", - отметил Мединский в своем Telegram-канале. Он добавил, что Россия вместе с кинематографистами из Китая, Индии, Ирана, арабских стран, стран Азии и Латинской Америки даст основанную на консервативных ценностях альтернативу "этому странному крену в культуре".
