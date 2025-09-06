Рейтинг@Mail.ru
Оверчук высказался о разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе - РИА Новости, 06.09.2025
07:11 06.09.2025
Оверчук высказался о разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе
Оверчук высказался о разблокировании коммуникаций на Южном Кавказе
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Москва поддерживает разблокирование коммуникаций на Южном Кавказе, это отвечает интересам и находящихся там стран, и России, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы поддерживаем процесс разблокирования на Южном Кавказе", - сказал Оверчук. Он напомнил, что трехсторонняя декларация лидеров России, Азербайджана и Армении, принятая 9 ноября 2020 года, положила конец 44-дневной осенней войне между Азербайджаном и Арменией и открыла дорогу для установления мира в регионе. Девятый пункт декларации напрямую предусматривает необходимость решения вопроса разблокирования коммуникаций между этими странами и налаживание нормальных экономических отношений. "Мы это поддерживаем. Почему? Потому что это наши союзники. С каждой из этих стран по отдельности у нас абсолютно нормальные экономические отношения. Более того, мы с Арменией являемся союзниками в рамках Евразийского экономического союза. Нормальные отношения между ними откроют новые возможности для совместного развития и принесут выгоды всем странам региона", - заявил Оверчук. Он напомнил, что границы Армении с Турцией и Азербайджаном были заблокированы с самого начала ее независимости. "У них закрыта граница с Турцией, у них закрыта граница с Азербайджаном, у них открыта граница с Ираном, но дорожная инфраструктура устаревшая и нуждается в модернизации, что сказывается на логистике. Единственный удобный выход во внешний мир через Грузию, где связь с Россией осуществляется через единственный автомобильный пункт пропуска, который зависит от погодных условий. Очень важно, чтобы Армения как страна, входящая в ЕАЭС, имела возможность нормально развиваться, и иметь нормальные транспортно-логистические связи со своими соседями, включая и нашу страну", - отметил Оверчук. Очень важен процесс разблокирования дорог и для Азербайджана, добавил он. "Азербайджан стремится восстановить транспортный маршрут, который обеспечил бы ему наиболее короткую и удобную связь с Нахичеванью. В советское время вдоль берега реки Аракс шла железная дорога, которая была разобрана. Также там была и автомобильная дорога, которой пользовались люди. Помимо этого, Азербайджан стремится получать выгоды от своего географического положения, превратив себя в транспортный-логистический узел, который будет иметь значение для всей Евразии", - объяснил он. Кроме того, Азербайджан хочет улучшить свою транспортную связанность с Турцией. Вице-премьер напомнил, что в августе текущего года Турция начала строительство новой железной дороги от Карса к границе с Нахичеванью, которая обеспечит кратчайшее железнодорожное сообщение между странами. В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Также Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук. Архивное фото
Оверчук считает разблокирование магистралей Южного Кавказа пазлом
07:09
Общественник назвал Россию гарантом мира на Южном Кавказе
7 августа, 16:17
Лавров и глава МИД Азербайджана обсудили последние события на Южном Кавказе
23 августа, 17:27
 
